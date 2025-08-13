गौतम अडानी को अमेरिकी कोर्ट के तरफ से भेजे गए समन को तत्काल तामील कराएं, अमिताभ ठाकुर ने विधि मंत्रालय के सचिव को लिखा पत्र

  1. हिन्दी समाचार
आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur)  ने विधि मंत्रालय (Ministry of Law), भारत सरकार (Government of India) के सचिव को पत्र भेजकर गौतम अडानी (Gautam Adani) को अमेरिकी कोर्ट (US Court) द्वारा भेजे गए समान के तामील नहीं होने में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग की है।

संतोष सिंह 
लखनऊ। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur)  ने विधि मंत्रालय (Ministry of Law), भारत सरकार (Government of India) के सचिव को पत्र भेजकर गौतम अडानी (Gautam Adani) को अमेरिकी कोर्ट (US Court) द्वारा भेजे गए समान के तामील नहीं होने में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण गौतम अडानी (Gautam Adani) पर समन तामील नहीं होने की भारी चर्चा है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से लगातार सक्रिय व्यक्ति, जिनके घर और कार्यालय का पता सभी को ज्ञात है। इस प्रकार समन तामील नहीं होने से इन आरोपों को काफी बल मिल रहा है।

अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) ने कहा कि इस समन तामील का मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की इज्जत और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। अतः उन्होंने इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हुए समन को तत्काल तामील कर अमेरिकी प्राधिकारियों को सूचित किए जाने की मांग की है।

