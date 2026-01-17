Gaza Board of Peace : अजय बंगा से लेकर रूबियो और ट्रंप के दामाद तक, इन नेताओं को मिली गाजा पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी

  1. हिन्दी समाचार
Gaza Board of Peace : वर्ल्ड बैंक ग्रुप के भारतीय-अमेरिकी प्रेसिडेंट अजय बंगा और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो उन नेताओं में शामिल हैं, जिन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संघर्ष खत्म करने की व्यापक योजना के तहत गाजा के फिर से विकास के लिए 'बोर्ड ऑफ पीस' में नामित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति की यह योजना 2025 अक्टूबर में शुरू हुई थी, जिसके तहत बचे हुए बंधकों की रिहाई और युद्धविराम हुआ। 

By Abhimanyu 
Updated Date

व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को बोर्ड ऑफ पीस के संस्थापक कार्यकारी बोर्ड के नियुक्त सदस्यों की एक सूची जारी की, जिसमें कहा गया है कि इसमें ऐसे नेता शामिल हैं जिनके पास “कूटनीति, विकास, बुनियादी ढांचे और आर्थिक रणनीति में अनुभव” है। बंगा और रूबियो के अलावा, कार्यकारी बोर्ड में मध्य पूर्व के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, प्राइवेट इक्विटी फर्म अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के सीईओ मार्क रोवन और अमेरिकी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट गेब्रियल शामिल हैं।

एक बयान में कहा गया- “राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ़ पीस के विज़न को लागू करने के लिए, एक संस्थापक एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया गया है, जिसमें डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी के क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले लीडर्स शामिल हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का हर सदस्य गाजा को स्थिर बनाने और उसकी लंबे समय की सफलता के लिए ज़रूरी एक तय पोर्टफोलियो की देखरेख करेगा, जिसमें गवर्नेंस क्षमता-निर्माण, क्षेत्रीय संबंध, पुनर्निर्माण, निवेश आकर्षित करना, बड़े पैमाने पर फंडिंग और पूंजी जुटाना शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

