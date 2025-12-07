Goa NightClub Fire : गोवा नाइटक्लब में लगी आग से 25 की मौत, अवैध निर्माण की शिकायत के बाद भी संचालित हो रहा था नाइटक्लब, अग्निकांड के कई अनसुलझे सवाल

नई दिल्ली। गोवा नाइटक्लब (Goa NightClub) में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद अब अब इस हादसे की वजहों की जांच शुरू हो गई है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Goa Chief Minister Pramod Sawant) ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। शुरुआती जांच में नाइटक्लब (NightClub) में कई खामियों की बात सामने आ रही है, जिनमें कहा जा रहा है कि नाइटक्लब (NightClub) में आग से बचाव के नियमों का उल्लंघन किया गया और लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि नाइटक्लब में अवैध निर्माण की पहले भी शिकायत हो चुकी थी। ऐसे में सवाल है कि शिकायत के बावजूद नाइटक्लब (NightClub) का संचालन कैसे हो रहा था?

अग्निकांड में अनसुलझे कई सवाल?

गोवा पुलिस के प्रमुख आलोक कुमार (Goa Police Chief Alok Kumar) ने बताया कि सिलेंडर में धमाके की वजह से आग लगी, लेकिन कई प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि नाइटक्लब (NightClub) की पहली मंजिल पर आग लगी, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक डांस कर रहे थे। हैदराबाद की पर्यटक फातिमा शेख ने बताया कि अचानक से आग भड़की, जब तक हम लोग बाहर निकले तब तक नाइटक्लब (NightClub) आग की लपटों में घिर चुका था।