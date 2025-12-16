  1. हिन्दी समाचार
  3. Goa Nightclub Fire: थाई अधिकारियों ने लूथरा भाइयों को किया डिपोर्ट, कुछ घंटों में भारत पहुंचेंगे गोवा नाइटक्लब हादसे के आरोपी

Goa nightclub Fire Accident: थाईलैंड के अधिकारियों ने मंगलवार को गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को भारत डिपोर्ट कर दिया। ये दोनों गोवा के उस नाइटक्लब के को-ओनर हैं, जहां 6 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। यह डिपोर्टेशन उस जानलेवा आग की चल रही जांच के बीच हुआ है, जिससे बड़े पैमाने पर गुस्सा फैला था और नाइटक्लब मैनेजमेंट द्वारा कथित सुरक्षा उल्लंघनों और लापरवाहियों की जांच शुरू हुई थी।

Updated Date

पढ़ें :- गोवा अग्निकांड में लूथरा भाईयों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, पांच बजे के बाद सुनाया जाएगा फैसला

नॉर्थ गोवा के अरपोरा में स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब के को-ओनर लूथरा भाई आग लगने की घटना के तुरंत बाद थाईलैंड के फुकेट चले गए थे। उनके खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। गोवा पुलिस की जांच में पता चला था कि जब इमरजेंसी टीमें आग बुझाने में लगी थीं, तब भाइयों ने थाईलैंड के लिए फ्लाइट टिकट बुक कर लिए थे। अधिकारियों के मुताबिक, गौरव और सौरभ ने 7 दिसंबर को सुबह 1:17 बजे MakeMyTrip पर अपने टिकट बुक किए थे, उस समय फायर फाइटर और पुलिस अरपोरा में बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब के अंदर फंसी आग को बुझाने और लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे।

