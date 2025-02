डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी से सोना 88,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंचा

नई दिल्ली। सोने (Gold) की कीमतों में जोरदार तेजी का सिलसिला जारी है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ (All India Sarafa Sangh) के अनुसार, सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतें 2,430 रुपये बढ़कर 88,500 रुपये प्रति 10 ग्राम (Gold reaches all-time high of Rs 88,500 per 10 gram) के नए ऑल टाइम हाई लेवल (New all-time high level) पर पहुंच गईं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने अमेरिका में सभी इस्पात और एल्यूमीनियम आयात पर 25 प्रतिशत का नया टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसके बाद वैश्विक स्तर पर हाजिर बाजारों में कीमती धातु ने 2,900 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर को पार कर लिया। आभूषण विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं की भारी खरीदारी से भी कीमतों में तेजी आई।

पिछले सप्ताह 24 कैरेट गोल्ड 86,070 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। स्थानीय बाजारों में 22 कैरेट गोल्ड 2,430 रुपये बढ़कर 88,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। चांदी की कीमत 1,000 रुपये बढ़कर 97,500 रुपये प्रति किलो हो गई।

एक्सपर्ट का कहना है कि अब निवेशक बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच सुरक्षित निवेशक को प्राथमिकता दे रहे हैं। एमसीएक्स पर वायदा कारोबार में अप्रैल डिलीवरी वाले सोने के अनुबंधों की कीमत 940 रुपये बढ़कर 85,828 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई।

गोल्ड पर क्या है एक्सपर्ट की राय?

एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी रिसर्च एनालिस्ट- कमोडिटी एंड करेंसी, जतिन त्रिवेदी (Jatin Trivedi, VP Research Analyst – Commodity & Currency, LKP Securities) ने कहा कि ट्रंप ने मेटल इंपोर्ट टैरिफ लगाने की बात कही है। इससे ट्रेड वॉर गहराने की आशंका बढ़ गई है। इस बात पर कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि ट्रंप किन टैरिफ देशों पर टैरिफ लगाएंगे और किन पर नहीं। इसी के चलते निवेशक सोने की खरीद में जुट गए हैं।”

जून डिलीवरी के लिए बाद के अनुबंध में 1,015 रुपये या 1.18 प्रतिशत की तेजी आई और यह 86,636 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर मार्च डिलीवरी के लिए चांदी वायदा 632 रुपये बढ़कर 95,965 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। वैश्विक स्तर पर, कॉमेक्स सोना वायदा 45.09 डॉलर प्रति औंस या 1.56 प्रतिशत बढ़कर 2,932.69 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। इस बीच, हाजिर सोना वैश्विक बाजारों में 2,900 डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया।

HDFC सिक्योरिटीज में कमोडिटीज के सीनियर एनालिस्ट सौमिल गांधी (Saumil Gandhi, Senior Analyst, Commodities, HDFC Securities) ने कहा,कि सोमवार को सोना नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप की नई घोषणा के जवाब में सोने की ओर निवेश बढ़ा है। डच बहुराष्ट्रीय आईएनजी बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, सोना इस साल पहले ही नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। टैरिफ संबंधी चिंताओं से उच्च मुद्रास्फीति और धीमी आर्थिक वृद्धि का खतरा बढ़ा है। इससे सुरक्षित समझी जानी वाली धातुओं में निवेश बढ़ रहा है। इसने कहा कि कीमती धातु की कीमतें इस साल और अधिक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचेंगी।