Gold-Silver Price : खरमास में भी सोने-चांदी के भाव छू रहे हैं आसमान, आज टूट गए सारे पुराने रिकॉर्ड

Gold-Silver Price : खरमास (Kharmas) माह में भी सर्राफा बाजारों में आज सोने-चांदी (Gold and Silver) के भाव एक और नई ऊंचाई चांदी पर पहुंच गए हैं। न बैंड बाजा बारात और न ही कोई तीज-त्योहार, फिर भी सोने-चांदी (Gold-Silver) के दाम आसमान छू रहे हैं। दोनों धातुएं ऑल टाइम हाई पर हैं। चांदी के भाव 1523 रुपये प्रति किलो उछला है। जबकि, सोने के भाव में 2163 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। जीएसटी (GST) समेत चांदी अब 215527 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। जबकि, 24 कैरेट गोल्ड (24-Carat Gold) का रेट अब जीएसटी (GST) समेत 140216 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है।

सोमवार को चांदी बिना जीएसटी (GST) 207727 रुपये प्रति किलो और सोना बिना जीएसटी 133970 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। आज बिना जीएसटी (GST) सोना 136133 रुपये के ऑल टाइम हाई पर खुला। दूसरी ओर चांदी बिना जीएसटी 209250 रुपये प्रति किलो के रेट से खुली। इस साल अबतक सोना 60393 रुपये उछल चुका है। जबकि, चांदी 123233 रुपये उछल चुकी है। सोमवार को दोनों धातुएं नए शिखर पर थीं, आज वह रिकॉर्ड भी टूट गया। यह रेट आईबीजेए द्वारा जारी किए गए हैं। आईबीजेए (IBJA) दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

क्यों उछल रहे हैं सोने-चांदी के दाम?

विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा तेजी का एक कारण अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर बदलती उम्मीदें हैं। बाजार का मानना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व 2026 में दो बार ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) भी नरम मौद्रिक नीति की वकालत कर रहे हैं।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव आज 23 कैरेट गोल्ड भी 2154 रुपये उछल कर 135588 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 139655 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 1981 रुपये चढ़कर 124698 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी (GST) संग यह 128438 रुपये है। 18 कैरेट गोल्ड 1622 रुपये की तेजी के साथ 102100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी (GST) के साथ इसकी कीमत 105163 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। 14 कैरेट गोल्ड का रेट भी 1265 रुपये चढ़ा है। आज यह 79638 रुपये पर खुला और जीएसटी (GST) समेत यह 82027 रुपये पर है।