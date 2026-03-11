  1. हिन्दी समाचार
  2. बिज़नेस
  3. Gold Silver Rate Today : सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट, जानें आज का रेट

Gold Silver Rate Today : सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट, जानें आज का रेट

जियो-पॉलिटिकल टेंशन का असर कीमती धातुओं पर भी देखने को मिल रहा है।  घरेलू कमोडिटी बाजार में बुधवार, 11 मार्च को सोना-चांदी की कीमतों में दबाव देखा जा रहा है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- Gold-Silver Rate Today : सोने की कीमतों में जोरदार गिरावट,चांदी भी फिसली, देखें आपके शहर में क्या है दाम?
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Gold Silver Rate Today : सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट, जानें आज का रेट

Gold Silver Rate Today : सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट, जानें आज...

Iran Strait of Hormuz :  ईरान की धमकी के बीच होर्मुज स्ट्रेट के पास से नहीं गुजर रहे तेल टैंकर, वैश्विक तेल बाजार में भारी हलचल

Iran Strait of Hormuz :  ईरान की धमकी के बीच होर्मुज स्ट्रेट...

US में 50 साल बाद खुलेगी नई ऑयल रिफाइनरी, भारत की रिलायंस इंस्ट्रीज करेगी निवेश

US में 50 साल बाद खुलेगी नई ऑयल रिफाइनरी, भारत की रिलायंस...

इंडिगो एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्स ने दिया इस्तीफा, प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया को सौंपी गई कमान

इंडिगो एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्स ने दिया इस्तीफा, प्रबंध निदेशक राहुल...

Gold- Silver Price Today :  मिडिल ईस्ट में सैन्य संघर्ष के बीच गोल्ड सुस्त, क्या है चांदी का हाल ?  जानें आज का रेट

Gold- Silver Price Today :  मिडिल ईस्ट में सैन्य संघर्ष के बीच...

भारत आज पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश में 5000 टन डीजल कर रहा इंपोर्ट : BPC मुहम्मद रेज़ानुर रहमान

भारत आज पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश में 5000 टन डीजल कर रहा...