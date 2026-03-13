  1. हिन्दी समाचार
  2. बिज़नेस
  3. Gold-Silver Rate Today : सफेद मंहगी धातु चांदी लुढ़की, सोने के रेट में भी गिरावट, जानें आज का रेट

Gold-Silver Rate Today : सफेद मंहगी धातु चांदी लुढ़की, सोने के रेट में भी गिरावट, जानें आज का रेट

अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज (शुक्रवार) सोना-चांदी के रेट में फिर नरमी देखने को मिली है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Gold-Silver Rate Today : सफेद मंहगी धातु चांदी लुढ़की, सोने के रेट में भी गिरावट, जानें आज का रेट

Gold-Silver Rate Today : सफेद मंहगी धातु चांदी लुढ़की, सोने के रेट...

रसोई गैस संकट पर कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा, बोली- जुमलों की गैस बहुत हुई, अब असली सिलेंडर दो भाजपा सरकार

रसोई गैस संकट पर कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा, बोली- जुमलों...

योगी सरकार में डेटा सेंटर पार्क के लिए 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए डेटा सेंटर निवेश की राह पर यूपी

योगी सरकार में डेटा सेंटर पार्क के लिए 24 घंटे बिजली उपलब्ध...

राहुल गांधी ने कहा कि तेल मंत्री खुद कह चुके हैं कि वे एपस्टीन के दोस्त हैं,इसके बाद सदन में शुरू हो गया हंगामा

राहुल गांधी ने कहा कि तेल मंत्री खुद कह चुके हैं कि...

दूध उत्पादकों और विक्रेताओं के लिए FSSAI रजिस्ट्रेशन-लाइसेंस हुआ अनिवार्य , जानें किसको मिली छूट

दूध उत्पादकों और विक्रेताओं के लिए FSSAI रजिस्ट्रेशन-लाइसेंस हुआ अनिवार्य , जानें...

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, बोले- देश में LPG की कमी नहीं, विपक्षी सदस्यों ने 'देखो-देखो कौन आया, एपस्टीन का दोस्त आया' के लगाए नारे

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, बोले- देश में LPG की कमी नहीं, विपक्षी...