Gold Smuggling Case : अभिनेत्री रान्या राव पर बीजेपी विधायक ने की गंदी टिप्पणी, बोले- शरीर के हर छेद में छिपाया होगा सोना

नई दिल्ली। अभिनेत्री रान्या राव (Actress Ranya Rao) के सोना तस्करी मामले की जांच जारी है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक बासनगौड़ा पाटिल यतनाल (MLA Basanagouda Patil Yatnal) ने राव को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। साथ ही उन्होंने इस तस्करी कांड (Smuggling Case) में कर्नाटक सरकार के कई मंत्रियों के जुड़े होने का भी दावा किया है। हालांकि, उन्होंने नाम जाहिर नहीं किए हैं और कहा है कि विधानसभा में खुलासा करेंगे।

इंडिया टुडे रिपोर्ट (India Today Report) के अनुसार, यतनाल ने कहा कि ‘उसने पूरे शरीर पर सोना लपेट रखा था। उसके पास जहां भी छेद था, वहां सोना छिपाया था और तस्करी की थी।’ उन्होंने तस्करी के इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राव को 3 मार्च को बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। उनके पास 14 किलो से ज्यादा का सोना बरामद हुआ था, जिसकी कीमत 12.56 करोड़ रुपये बताई जा रही थी।

यतनाल ने कहा कि ‘मैं विधानसभा सत्र के दौरान इस मामले में शामिल सभी मंत्रियों के नाम का खुलासा करूंगा। मैंने उनके (राव) के सभी संबंधों, जिसने उनकी सिक्योरिटी लेने में मदद की और कैसे सोना लेकर आईं, जैसी सभी जानकारियां जुटा ली हैं। मैं सत्र में सभी का खुलासा करूंगा। यह भी बताऊंगा कि उन्होंने सोना कहां छिपाया था और कैसे तस्करी कर लाई थीं।’

कर्नाटक में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मीडिया में जारी खबरों का हवाला देते हुए कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से सोना तस्करी मामले में कथित रूप से शामिल मंत्रियों के नामों का खुलासा करने का आग्रह किया है।

राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) ने तीन मार्च को यहां केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रान्या के पास से 12.56 करोड़ रुपये मूल्य की सोने की बिस्किट जब्त की थीं। अधिकारियों ने बताया था कि बाद में उनके आवास से 2.06 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये भारतीय मुद्रा भी बरामद की गई। DRI पर आरोप लगा रही हैं रान्या राव राव ने आरोप लगाए हैं कि DRI के अधिकारियों ने उससे मारपीट की और उसे खाली व पहले से लिखे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। अभिनेत्री ने दावा किया कि हिरासत में लिए जाने से लेकर अदालत में पेश किए जाने तक उसे 10 से 15 बार थप्पड़ मारे गए।

उन्होंने आरोप लगाया कि ‘बार-बार मारपीट और थप्पड़ मारे जाने के बावजूद मैंने उनके (DRI अधिकारियों) द्वारा तैयार किए गए बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। रान्या ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें पहले से कुछ लिखे 50 से 60 और लगभग 40 खाली पन्नों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। रान्या ने बेंगलुरु में डीआरआई (DRI) के अतिरिक्त महानिदेशक को संबोधित छह मार्च को लिखे एक पत्र में दावा किया कि उन पर झूठा मामला थोपा गया है।

रान्या पुलिस महानिदेशक रैंक के अधिकारी के. रामचंद्र राव (Director General of Police rank officer K. Ramachandra Rao) की सौतेली बेटी हैं। रामचंद्र राव (Ramachandra Rao) वर्तमान में कर्नाटक राज्य पुलिस (Karnataka State Police) आवास और अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक (Managing Director of Housing and Infrastructure Development Corporation) के रूप में कार्यरत हैं।