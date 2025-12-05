Good News: अब EMI होगी कम, RBI ने रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कटौती का लिया फैसला

  1. हिन्दी समाचार
RBI Monetary Policy: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा शुक्रवार सुबह मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन-दिवसीय बैठक के नतीजों की घोषणा कर दी है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कटौती का फैसला लिया है। जिससे लोन सस्ते होंगे और इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। द्विमासिक मौद्रिक नीति पर एमपीसी की बैठक बुधवार को शुरू हुई थी।

RBI Monetary Policy: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा शुक्रवार सुबह मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन-दिवसीय बैठक के नतीजों की घोषणा कर दी है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कटौती का फैसला लिया है। जिससे लोन सस्ते होंगे और इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। द्विमासिक मौद्रिक नीति पर एमपीसी की बैठक बुधवार को शुरू हुई थी।

अपने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने कहा, “MPC ने एकमत से पॉलिसी रेपो रेट को तुरंत प्रभाव से 25 बेसिस पॉइंट्स घटाकर 5.25% कर दिया है। बदलते जियोपॉलिटिकल और ट्रेड माहौल का आउटलुक पर असर पड़ रहा है। जबकि एडवांस्ड इकॉनमी में हेडलाइन इन्फ्लेशन टारगेट से ऊपर बनी हुई है, उभरते मार्केट में दबाव कंट्रोल में है, जिससे एडजस्ट करने वाली मॉनेटरी पॉलिसी के लिए जगह बन रही है। ग्लोबल इक्विटी मार्केट को AI से चलने वाले ऑप्टिमिज्म और हाई वैल्यूएशन से अलग-अलग तरह के दबाव का सामना करना पड़ रहा है, अलग-अलग सेंट्रल बैंक पॉलिसी कैपिटल फ्लो और यील्ड स्प्रेड में अनिश्चितता बढ़ा रही हैं।”

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने कहा, “सर्विस एक्सपोर्ट के मज़बूत रहने की उम्मीद है, जबकि मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बाहरी अनिश्चितताओं से गिरावट का खतरा है। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, इस साल रियल GDP ग्रोथ 7.3% रहने का अनुमान है, जो पहले के अनुमानों से ज़्यादा है, Q3 7%, Q4 6.5%, और अगले साल Q1 और Q2 6.7% और 6.5% रहेगी। हेडलाइन CPI इन्फ्लेशन अक्टूबर 2025 में अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया, जिसकी वजह खाने की चीज़ों की कीमतों में उम्मीद से ज़्यादा तेज़ी से सुधार होना है।”

एमपीसी की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने कहा, “अक्टूबर 2025 में मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट में साल-दर-साल कमी आई, जबकि इंपोर्ट लगातार दूसरे महीने बढ़ा, जिससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। हालांकि, मज़बूत सर्विसेज़ एक्सपोर्ट और रेमिटेंस से करंट अकाउंट डेफिसिट कम रहने की उम्मीद है। साल के पहले छह महीनों में ग्रॉस FDI तेज़ी से बढ़ा, और ज़्यादा आउटवर्ड फ्लो के बावजूद कम रिपैट्रिएशन की वजह से नेट FDI बढ़ा।”

मल्होत्रा ​​ने आगे कहा, “FPI ने अब तक 0.7 बिलियन US डॉलर का नेट आउटफ्लो देखा, जो मुख्य रूप से इक्विटी से था, जबकि ECB और नॉन-रेसिडेंट डिपॉज़िट फ्लो कम हुआ। 28 नवंबर तक भारत का फॉरेक्स रिज़र्व 686 बिलियन US डॉलर था, जो 11 महीने से ज़्यादा का इंपोर्ट कवर देता है। कुल मिलाकर, भारत का एक्सटर्नल सेक्टर मज़बूत बना हुआ है, और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की ज़रूरतें आराम से पूरी की जा सकती हैं। अक्टूबर में MPC की पिछली मीटिंग के बाद से सिस्टम लिक्विडिटी औसतन 1.5 लाख करोड़ रुपये का सरप्लस रही है।”

