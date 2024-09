Good News : रेलवे कर्मचारियों को अब 100 रुपये के कार्ड पर एम्स और PGI में फ्री इलाज होगा , जारी किया जाएगा UMID Card

Good News: Railway employees will now get treatment in AIIMS and PGI on a card of Rs 100, UMID card will be issued