Govardhan Asrani Death: पीएम मोदी ने गोवर्धन असरानी के निधन पर जताया दुख, बोले- भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा

Govardhan Asrani Death: भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता गोवर्धन असरानी का दिवाली के दिन (20 अक्टूबर) को निधन हो गया था। वह लंबे समय से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्होंने 84 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने असरानी के निधन पर एसएचपीके व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा में गोवर्धन असरानी नके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा।

पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक्स पोस्ट में लिखा, ‘श्री गोवर्धन असरानी जी के निधन से अत्यंत दुःखी हूँ। एक प्रतिभाशाली मनोरंजनकर्ता और वास्तव में बहुमुखी कलाकार, उन्होंने विभिन्न पीढ़ियों के दर्शकों का मनोरंजन किया। उन्होंने अपने अविस्मरणीय अभिनय से अनगिनत लोगों के जीवन में विशेष रूप से आनंद और हँसी का संचार किया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएँ। ॐ शांति।’

बता दें कि गोवर्धन असरानी को ‘शोले’ फिल्म के जेलर के रोल में आज भी याद किया जाता है। जिसमें उनका ‘हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं’ डायलॉग खूब लोकप्रिय हुआ। असरानी ने ‘मेरे अपने’, ‘बावर्ची’, ‘अभिमान’, ‘चुपके चुपके’, ‘छोटी सी बात’, ‘भूल भुलैया’, ‘बंटी और बबली 2’, ‘वेलकम’, ‘ऑल द बेस्ट’ जैसी हिट फिल्मों में भी काम किया। उनकी कॉमेडी ने लोगों को खूब हंसाया, लेकिन अब वह सबको रुलाकर चले गए।