सरकार का इंटेलीजेंस पूरी तरह से फेल, केवल विपक्षी नेताओं की जासूसी करने में लगाया: भूपेश बघेल

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि, सरकार का इंटेलीजेंस पूरी तरह से फेल है, इंटेलीजेंस को केवल विपक्षी नेताओं की जासूसी करने में लगा दिए हैं।

भूपेश बघेल ने कहा कि, केंद्र सरकार केवल लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रही है, केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी आतंकी घटना ‘एक्ट ऑफ वॉर’ होगी। जब भारत सरकार ने खुद इस बात की घोषणा की है तो वो दाएं-बाएं की बात क्यों कर रहे हैं, आखिर चुप क्यों हैं?

कश्मीर पार कर आतंकी राजधानी तक पहुंच गए हैं तो इसके लिए किसी की तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। चाहे वह डोभाल जी की हो या अमित शाह जी की हो। सरकार का इंटेलीजेंस पूरी तरह से फेल है, इंटेलीजेंस को केवल विपक्षी नेताओं की जासूसी करने में लगा दिए हैं।