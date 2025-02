Grammy Awards 2025: पॉप सिंगर बियॉन्से नॉलेस से लेकर सबरीना तक ग्रैमी अवॉर्ड्स में मारी बाजी, यहां देखें लिस्ट

Grammy Awards 2025: सबसे बडे़ म्यूजिक अवॉर्ड्स में से एक ग्रैमी अवॉर्ड्स 2025 हमेशा की तरह इस बार भी चर्चा का विषय बना हुआ है. 67वां ग्रैमी अवॉर्ड्स का ऐलान रविवार यानी 2 फरवरी को किया गया. मशहूर पॉप सिंगर बियॉन्से नॉलेस (Beyonce) ने काउबॉय कार्टर के लिए सर्वश्रेष्ठ कंट्री एल्बम के लिए पुरस्कार जीता.

अवॉर्ड मिलने के बाद बियॉन्से ने भगवान का शुक्रिया किया और बताया कि उन्होंने कंट्री म्यूजिक जॉनर के साथ प्रयोग करके कुछ नया सिखने की कोशिश की है. इसके अलावा किन-किन दिग्गजों ने अपनी परफॉर्मेंस के लिए अवॉर्ड जीता, चलिए आपको बताते हैं. ग्रैमी अवॉर्ड्स की लिस्ट (List of Grammy Awards) में सबरीना कारपेंटर (Sabrina Carpenter) भी शामिल है.

सिंगर को बेस्ट पॉप वोकल एल्बम (शॉर्ट एंड स्वीट सॉन्ग) के लिए अवॉर्ड मिला. वन हेललूजाह (One Hallelujah) को बेस्ट गॉस्पल परफॉर्मेंस/सॉन्ग कैटेगरी में विनर चुना गया. विनर्स की लिस्ट में डोएची (Doechii) ने भी जगह बनाई है.

उन्हें रैप एल्बम का अवॉर्ड मिला है. डोएची को एलिगेटर बाइट्स नेवर हील सॉन्ग के लिए ये सम्मान दिया गया. बता दें, 67वां ग्रैमी अवॉर्ड्स का आयोजन इस साल लॉस एंजेलिस के डाउनटाउन में क्रिप्टो टाउन एरिना में हुआ. जिसकी मेजबानी टीवी की चर्चित हस्ति और लेखक ट्रेवर नोआ ने की. भारत में इसका प्रीमियर 3 फरवरी को है.

