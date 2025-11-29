यूपी की राजधानी लखनऊ वालों के लिए LDA की तरफ से बड़ी खुशखबरी है। यहां 1 दिसंबर को लोन मेला लगने जा रहा है। लोगों की सुविधा के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने यह फैसला किया है। गोमती नगर स्थित एलडीए ऑफिस में सभी राष्ट्रीयकृत और अधिसूचित बैंकों की टीम मौजूद रहेगी। आवंटियों को मौके पर ही एनओसी और प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दरों पर लोन मिलेगी। खास तौर पर एलडीए लोन मेला से दुर्बल और अल्प आय वर्ग के लोगों काफी फायदा मिलेगा। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवंटियों को बैंक से लोन लेने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

आवंटियों पर अतिरिक्त ब्याज का बोझ

कई आवासीय और व्यावसायिक सम्पत्तियों का समय-समय पर आवंटन हुआ है। इनमें से कई आवंटी सही जानकारी नहीं होने के साथ ही बैंक से लोन न मिलने पर संपत्ति का पूरा भुगतान नहीं हुआ। ऐसी परिस्थितियों में आवंटियों पर अतिरिक्त ब्याज का बोझ पड़ने के साथ ही देरी होने पर आवंटन निरस्त होने का खतरा भी रहता है।

ऑन द स्पॉट बैंक सहायता

आवंटियों ये लोन मेला काफी फायदेमंद रहेगा। यहां सभी को सहायता मिलेगा । आवंटियों को मौके पर ही एनओसी मिलेगी. इसके साथ ही ज्यादा बैंकों के प्रतिभाग करने से प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दरों पर लोन मिलेगा. ज्ञानेंद्र वर्मा का कहना है कि आवंटियों को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, आय और जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज लाने होंगे.

कौन बनेगा सम्पत्ति का मालिक?

जो आवंटी बैंक लोन के लिए आवेदन कर सकेंगे हैं, उनमें प्रधानमंत्री आवास, सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना, पहले आओ-पहले पाओ योजना, अनंत नगर योजना के साथ ही अन्य योजनाओं में आवासीय और व्यावसायिक सम्पत्ति लेने वाले शामिल हैं. एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि एक दिन-एक स्थान, लोन सम्बंधी पूर्ण समाधान के उद्देश्य से यह लोन मेला लगवाया जा रहा है. जिसमें हर वर्ग के आवंटियों की ऋण सम्बंधी जरूरतें पूरी होंगी और वे पूरा भुगतान करके अपनी सम्पत्ति के मालिक बन पाएंगे।