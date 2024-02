Greece Same Sex Marriage : ग्रीस में समलैंगिक विवाह को मिली मान्यता ,  काफी संघर्ष किया गया

Greece Same Sex Marriage : ग्रीस में अब सेम सेक्स मैरिज को कानूनी वैधता मिल गई है। ऐसा करने वाला वो पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया। ऐसा कहा जाता है कि ग्रीस की अधिकतर जनसंख्या अंधविश्वासी है। पर संसद ने गुरुवार को समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला कानून पारित कर दिया। ग्रीस में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता (Legalization of gay marriage in Greece) देने के लिए काफी संघर्ष किया गया है और सरकार के इस फैसले को समर्थन देने के लिए ग्रीस संसद में क्रॉस वोटिंग तक की गई है।

इस दौरान वहां के प्रधानमंत्री ने इसे ग्रीस में मानवाधिकारों की एक ऐतिहासिक जीत बताया और कहा कि इस नए कानून से समाज में असमानता दूर होगी. ग्रीस में सेम सेक्स मैरिज को मान्यता मिलना इस लिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि जब संसद में इस पर बहस शुरू हुई तब यहां के शक्तिशाली ऑर्थोडॉक्स चर्च इसके विरोध में खड़ी थी। चर्च के समर्थकों ने ग्रीस की राजधानी एथेंस (Athens, capital of Greece) में एक विरोध रैली भी निकाली थी। कई लोग बैनर, क्रॉस और बाइबिल लेकर सड़कों पर उतर आए थे।

300 सीटों वाली संसद में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए सरकार को 175 वोटों की जरूरत थी, लेकिन सरकार के पास 175 वोट ही थे, लेकिन वोटिंग के दौरान विपक्ष के एक सांसद ने क्रॉस वोट कर दिया और 176 वोटों के साथ समलैंगिक विवाह पर संसद में बिल पास हो गया। इस बिल को प्रधानमंत्री क्यारीकोस मित्सोटाकिस (Prime Minister Kyriakos Mitsotakis) की सेंटर-दक्षिणपंथी सरकार ने तैयार किया था, जिसका देश के चर्चों में भारी विरोध किया गया था। संसद के अंदर 76 सांसदों ने सेम सेक्स मैरिज विधेयक के खिलाफ मतदान किया, जबकि 46 सांसदों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया और सदन से बाहर निकल आए।