Guava Health Benefits : अमरूद खाने के जबरदस्त फायदे , शुरू कर दें आप भी खाना

Guava Health Benefits : स्वाद से भरे अमरूद सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं। अक्सर लोग इनका सेवन करते है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए डाइट में फलों को शामिल करने की सलाह दी जाती है। अमरूद में भरपूर मात्रा में विटामिन सी, फाइबर, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट समेत विटामिन ए, बी 6, और फॉलेट जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं।

अमरूद के इसी गुण के चलते गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर अमरूद खाने की सलाह देते है। जहां अमरूद खाने के कई फायदे हैं तो वहीं कुछ लोगों को इसके सेवन से बचना चाहिए। कई प्रकार के सेहत से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना कर रहे लोगों को अमरूद नहीं खाना खहिए।

विटामिन सी पाया जाता है बॉडी की आर्टरीज को साफ रखने में मदद करता है।

फलों से एलर्जी

जिन लोगों को उष्णकटिबंधीय फलों से एलर्जी है या अतिसंवेदनशीलता प्रतिक्रियाओं का इतिहास है, उन्हें अमरूद से बचना चाहिए।

अमरूद में फाइबर भी पाया जाता है जो डाइजेशन को सुधारने में मदद करता है। साथ ही कब्ज की परेशानी से भी राहत मिलती है।

अमरूद में भरपूर मात्रा में पोटैशियम पाया जाता है जो रक्त चाप यानी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में काफी मदद करता है।