गुजरात टाइटंस ने किया दिल जीतने वाला ऐलान, फ्रेंचाइजी स्टेडियम में फैंस को फ्री में बांटेगी ये चीजें

GT vs DC Match: आज शुबमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस का आमना-सामना पॉइंट्स टेबल में टॉप पर मौजूद दिल्ली कैपिटल्स से होने वाला है। यह मैच शनिवार को दोपहर 3.30 बजे से शुरू होगा। इस दौरान “अत्यधिक गर्मी” का पूर्वानुमान है, मैच के दौरान तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। जिसको देखते हुए मेजबान टीम ने एक दिल छूने वाला फैसला लिया है।

दरअसल, गुजरात टाइटंस दोपहर के मैच में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रशंसकों को मुफ्त पानी, सनस्क्रीन और ओआरएस उपलब्ध कराएगा। फ्रेंचाइजी ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच से कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर कर इसकी घोषणा की है। वीडियो में टीम के सहायक कोच पार्थिव पटेल कह रहे हैं- “अहमदाबाद में यह हमारा पहला दोपहर का खेल है। हम जानते हैं कि यहाँ कितनी गर्मी है, इसलिए गुजरात टाइटन्स ने आप सभी के लिए मुफ़्त पानी की व्यवस्था की है। सन वाइज़र और सनस्क्रीन भी उपलब्ध है। अगर आप ज़्यादा निर्जलित हो जाते हैं, तो ORS भी उपलब्ध है। आप अपने आस-पास स्टैंड में प्राथमिक चिकित्सा स्वयंसेवक पा सकते हैं। इसलिए कृपया आएं और मैच में हमारा उत्साह बढ़ाएं।”

We’ve taken care of everything for you, #TitansFAM. See you at the stadium! 👋 pic.twitter.com/tte8DXACyw

— Gujarat Titans (@gujarat_titans) April 19, 2025