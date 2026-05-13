  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने की पूछताछ, बोले- न्यायपालिका पर पूरा भरोसा और वह कानून का करेंगे पालन 

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने की पूछताछ, बोले- न्यायपालिका पर पूरा भरोसा और वह कानून का करेंगे पालन 

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा (Congress leader Pawan Khera) बुधवार को असम के गुवाहाटी स्थित क्राइम ब्रांच कार्यालय (Crime Branch Office) पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Chief Minister Himanta Biswa Sarma) की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के तरफ से दर्ज कराए गए मामले में पूछताछ का सामना किया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

गुवाहाटी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा (Congress leader Pawan Khera) बुधवार को असम के गुवाहाटी स्थित क्राइम ब्रांच कार्यालय (Crime Branch Office) पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Chief Minister Himanta Biswa Sarma) की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के तरफ से दर्ज कराए गए मामले में पूछताछ का सामना किया। अधिकारियों के मुताबिक, खेड़ा जांच में सहयोग करने के लिए दिन में क्राइम ब्रांच दफ्तर (Crime Branch Office) पहुंचे और अधिकारियों के सवालों के जवाब दिए।

पढ़ें :- सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, काश जजों की नियुक्ति भी चुनाव आयुक्तों की तरह इतनी तेज होती...,मामले की अगली सुनवाई 14 मई को

क्राइम ब्रांच कार्यालय (Crime Branch Office) के बाहर मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में पवन खेड़ा (Pawan Khera) ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वह कानून का पालन करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उन्हें मामले में अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) देते हुए गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की थी, लेकिन साथ ही जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया था।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

UP Rain Alert : यूपी की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश से मौसम हुआ सुहावना, भीषण गर्मी से मिली राहत

UP Rain Alert : यूपी की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में...

राहुल गांधी, बोले- नेता विपक्ष रबर स्टैंप नहीं, CBI डायरेक्टर सिलेक्शन पर जताई असहमति, कहा उम्मीदवारों की नहीं दी डिटेल

राहुल गांधी, बोले- नेता विपक्ष रबर स्टैंप नहीं, CBI डायरेक्टर सिलेक्शन पर...

NEET Paper Leak : अरविंद केजरीवाल ,बोले- जागो Gen-Z जागो, उठो और लड़ो 'नेपाल-बांग्लादेश की तरह भारत में भी सड़क पर उतरकर सरकार हिला दो

NEET Paper Leak : अरविंद केजरीवाल ,बोले- जागो Gen-Z जागो, उठो और...

पश्चिम बंगाल:विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह, शुभेंदु भवानीपुर से विधायक रहेंगे, नंदीग्राम सीट छोड़ी

पश्चिम बंगाल:विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह, शुभेंदु भवानीपुर से विधायक रहेंगे, नंदीग्राम...

CBSE 12th Result 2026 OUT : सीबीएसई 12 वीं का रिजल्ट जारी, यहां देखें मार्कशीट

CBSE 12th Result 2026 OUT : सीबीएसई 12 वीं का रिजल्ट जारी,...

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने की पूछताछ, बोले- न्यायपालिका पर पूरा भरोसा और वह कानून का करेंगे पालन 

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने की पूछताछ, बोले-...