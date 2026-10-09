  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तराखंड
  3. आसमान से बरसे बर्फ के गोले, अचानक हुई बारिश से हुआ अफरा-तफरी का माहौल; गाड़ियों के शीशे चूर-चूर

आसमान से बरसे बर्फ के गोले, अचानक हुई बारिश से हुआ अफरा-तफरी का माहौल; गाड़ियों के शीशे चूर-चूर

धर्मनगरी हरिद्वार में मूसलाधार बारिश के साथ भीषण ओलावृष्टि से मची अफरा-तफरी का माहौल बन गया। अचानक हुई बर्फबारी जैसी ओलावृष्टि से राहगीरों में भी भगदड़ मच गई।

By Kalpna Pandey 
Updated Date

उत्तराखंड के हरिद्वार में शुक्रवार, 9 अक्टूबर को अचानक मौसम बदलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह भारी बारिश के बीच तेज ओलावृष्टि शुरू हो गई। आसमान से बड़े-बड़े ओले गिरते देख सड़कों पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। कई लोग ओलों से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए।

पढ़ें :- जब युवाओं के सपनों पर तलवार चले दुधारी, सत्ता करे अत्याचार वंचितों पर भारी, तब तू उठा त्रिशूल और बन सुदर्शनधारी : अखिलेश यादव

अचानक हुई ओलावृष्टि से मची अफरा-तफरी

हरिद्वार में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ था। आसमान में बादल छाए रहने के साथ रुक-रुककर बारिश हो रही थी। इसी दौरान अचानक बड़े आकार के ओले गिरने लगे। ओलावृष्टि इतनी तेज थी कि लोगों को खुले स्थानों पर रुकना मुश्किल हो गया। स्थानीय स्तर पर कई वाहनों के शीशे टूटने की जानकारी भी सामने आई है।

पढ़ें :- Video : तेज प्रताप यादव ने पूर्व पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ टूटे रिश्ते को लेकर बड़ा खुलासा, बोले-'उसका अफेयर था, पुराने बॉयफ्रेंड से करती थीं चैट'!

घरों और सोलर पैनल को भारी नुकसान 

ओलावृष्टि के कारण वाहनों के अलावा घरों की खिड़कियों के शीशे और छतों पर लगे सोलर पैनल क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है। अचानक गिरे बड़े ओलों से कई गाड़ियों के शीशे टूटने की जानकारी आ रही है।  हालांकि, नुकसान का वास्तविक आंकड़ा अभी स्पष्ट नहीं है। प्रशासन की ओर से नुकसान का आकलन किए जाने के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो सकेगी।

 

पढ़ें :- JNU प्रोसेसर और कांग्रेस MP अंगोमचा बिमोल अकोइजम को यूनिवर्सिटी ने नौकरी से निकाला, 11 छात्राओं ने लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप

उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट

प्रदेश के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में मौसम का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताते हुए यलो अलर्ट जारी किया था। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी जानकारी सामने आई है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले दो दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना बनी रह सकती है। ऐसे में लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचने और सुरक्षित जगह पर रहने की सलाह दी जाती है।

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

आसमान से बरसे बर्फ के गोले, अचानक हुई बारिश से हुआ अफरा-तफरी का माहौल; गाड़ियों के शीशे चूर-चूर

आसमान से बरसे बर्फ के गोले, अचानक हुई बारिश से हुआ अफरा-तफरी...

उड़ान भरते ही लापता हुआ 40 लाख का ड्रोन, हरिद्वार में मचा हड़कंप, अर्द्धकुंभ की तैयारियों के लिए मंगाया गया था ड्रोन

उड़ान भरते ही लापता हुआ 40 लाख का ड्रोन, हरिद्वार में मचा...

देहरादून में डेंगू का कहर, एक दिन में 13 नए केस, मरीजों की संख्या 273 हुई

देहरादून में डेंगू का कहर, एक दिन में 13 नए केस, मरीजों...

अगले कुछ घंटों में तेजी से बदलेगा मौसम, यूपी-बिहार समेत 22 राज्यों में आंधी और तेजी बारिश का अलर्ट

अगले कुछ घंटों में तेजी से बदलेगा मौसम, यूपी-बिहार समेत 22 राज्यों...

रामदेव के बयान पर AIMIM के नेता का पलटवार, कहा कि तुम्हारे पूर्वज आदम हैं घर वापसी करिए,हम मिलकर नमाज़ पढ़ेंगे और बिरयानी भी खाएंगे

रामदेव के बयान पर AIMIM के नेता का पलटवार, कहा कि तुम्हारे...

बृजभूषण सिंह पर फिर चल सकता है केस, महिला पहलवानों की अपील पर कोर्ट ने भेजा नोटिस

बृजभूषण सिंह पर फिर चल सकता है केस, महिला पहलवानों की अपील...