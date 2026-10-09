आसमान से बरसे बर्फ के गोले, अचानक हुई बारिश से हुआ अफरा-तफरी का माहौल; गाड़ियों के शीशे चूर-चूर

उत्तराखंड के हरिद्वार में शुक्रवार, 9 अक्टूबर को अचानक मौसम बदलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह भारी बारिश के बीच तेज ओलावृष्टि शुरू हो गई। आसमान से बड़े-बड़े ओले गिरते देख सड़कों पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। कई लोग ओलों से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए।

अचानक हुई ओलावृष्टि से मची अफरा-तफरी

हरिद्वार में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ था। आसमान में बादल छाए रहने के साथ रुक-रुककर बारिश हो रही थी। इसी दौरान अचानक बड़े आकार के ओले गिरने लगे। ओलावृष्टि इतनी तेज थी कि लोगों को खुले स्थानों पर रुकना मुश्किल हो गया। स्थानीय स्तर पर कई वाहनों के शीशे टूटने की जानकारी भी सामने आई है।

घरों और सोलर पैनल को भारी नुकसान

ओलावृष्टि के कारण वाहनों के अलावा घरों की खिड़कियों के शीशे और छतों पर लगे सोलर पैनल क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है। अचानक गिरे बड़े ओलों से कई गाड़ियों के शीशे टूटने की जानकारी आ रही है। हालांकि, नुकसान का वास्तविक आंकड़ा अभी स्पष्ट नहीं है। प्रशासन की ओर से नुकसान का आकलन किए जाने के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो सकेगी।

#हरिद्वार #haridwar में दिन में हुई रात, #भीषणआंधीपानी के साथ #भयानकओलावृष्टि , 10 किलों तक के ओले देखे गए । #severerainstorm #extreme hailstorm https://t.co/WmRpeq3K0M — TERAI WEATHERMAN (@samvaish93) October 9, 2026

उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट

प्रदेश के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में मौसम का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताते हुए यलो अलर्ट जारी किया था। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी जानकारी सामने आई है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले दो दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना बनी रह सकती है। ऐसे में लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचने और सुरक्षित जगह पर रहने की सलाह दी जाती है।