हैप्पी बर्थडे जिमी शेरगिल, आज अपना 55वां जन्मदिन मना रहे है अभिनेता

मुंबई। अभिनेता जिमी शेरगिल (actor jimmy shergill) आज जन्मदिन है। बुधवार को वह 55 वर्ष के हो गए है। जिमी बॉलीवुड (Bollywood) के सबसे शांत और आकर्षक स्टार्स में से एक हैं। जो लोग 90 के दशक के आखिर और 2000 के दशक की शुरुआत में बड़े हुए, उनके लिए जिमी सिर्फ़ एक और एक्टर नहीं थे, वह एक नरम दिल वाले एक्टर थे जो मोहब्बतें फिल्म (Mohabbatein movie) में अपने रोल के बाद तुरंत सबके पसंदीदा बन गए। ज़्यादातर लोग उन्हें उस रोमांटिक ड्रामा से याद करते हैं।

बहुत कम लोग जानते हैं कि जिमी ने असल में अपना फ़िल्मी करियर बहुत पहले शुरू कर दिया था। उन्होंने गुलज़ार की फिल्म माचिस (Gulzar’s film Maachis) से अपना डेब्यू किया, जो 1980 के दशक के उथल-पुथल भरे पंजाब पर आधारित एक ज़बरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा (political drama) थी। यह कोई आम बॉलीवुड लॉन्च नहीं था। यह ज़बरदस्त और लेयर्ड (Forceful and Layered) था, जिससे शुरू में ही पता चल गया था कि जिमी लंबे समय तक टिकने वाले हैं। जब भी वह स्क्रीन पर आते हैं, तो यह पक्का करते हैं कि वह यादगार हो। जिमी शेरगिल ने सच में अपना ज़बरदस्त टैलेंट को दिखाया है। सन दो हजार में आइ फिल्म मोहब्बतें को देखते हुए आप बड़े हुए हैं तो आपको शायद इस फ़िल्म के बाद जिमी को लेकर जो क्रेज़ था, वह याद होगा। उस ज़माने के चॉकलेट बॉय के तौर पर, जिमी मोहब्बतें की रिलीज़ के बाद लाखों फ़ैन्स के दिलों की धड़कन बन गए। उन्होंने कहानी में युवा प्रेमियों में से एक, करण चौधरी का रोल किया। स्टार्स से भरी कास्ट में भी, जिमी दिल जीतने और एक गहरी छाप छोड़ने में कामयाब रहे।

वहीं सन 2003 में मुन्ना भाई एमबीबीएस (Munna Bhai MBBS) में जिमी ने एक युवा कैंस मरीज ज़हीर का रोल किया था, हांलाकि यह छोटा था। लेकिन फ़िल्म प्रेमियों पर इसका गहरा इमोशनल असर पड़ा। उनकी परफ़ॉर्मेंस इतनी पसंद की गई कि उन्होंने सन 2006 में बने सीक्वल लगे रहो मुन्ना भाई में वापसी की। वहीं सन 2008 में आई ए वेडनेसडे जिमी ने आरिफ़ खान का रोल किया था, जो एक सख़्त पुलिस ऑफ़िसर था, जिसकी समझ तेज़ थी और जिसे अपराधियों पर ज़रा भी सब्र नहीं था। इस फ़िल्म ने उन्हें अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह जैसे बड़े कलाकारों के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मौका दिया था। उनकी परफ़ॉर्मेंस की इंटेंसिटी और रियलिज़्म के लिए बहुत तारीफ़ हुई। वहीं 2011 में आई साहेब बीवी और गैंगस्टर फिल्म में जिमी ने आदित्य प्रताप सिंह का रोल किया था, जो एक शाही आदमी है और अपनी पावर बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। जबकि उसकी दुनिया धीरे-धीरे बिखर रही है। उनके रोल ने रोल में रॉ इमोशनल गहराई ला दी और कई फ़ैन आज भी उनकी परफ़ॉर्मेंस को फ़िल्म के कल्ट फ़ेवरेट बनने की सबसे बड़ी वजहों में से एक मानते हैं। वहीं सन 2011 में आई तनु वेड्स मनु में जिमी का किरदार राजा, टफ़, इमोशनल और प्यार के लिए बेताब, उनके सबसे पसंदीदा रोल में से एक बन गया। दूसरे आदमी के तौर पर भी इसके सीक्वल, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में थे। दोनों फिल्मों में दर्शकों की हमदर्दी और सपोर्ट जीतने में कामयाब रहे। उनकी बारीक परफॉर्मेंस ने एक ऐसे किरदार में गहराई ला दी जो आसानी से एक ही डायमेंशन का हो सकता था। चाहे रोमांटिक हीरो के तौर पर हो या मुश्किल, लेयर्ड किरदारों में, जिमी शेरगिल ने लगातार ऐसी परफॉर्मेंस दी है जो क्रेडिट रोल के बाद भी उनके फैंस के साथ रहती है।