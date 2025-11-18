  1. हिन्दी समाचार
Hatchback Cars: हैचबैक कार खोज रहे हैं तो ये है आपके लिए बेहतरीन ऑप्शंस, CNG से लेकर पेट्रोल तक में है मौजूद

अगर आप हैचबैक कार को पंसद करते हैं तो आपके पास कई ऑप्शंस हैं। कम बजट में ये ऑप्शंस आपको मिलेगा और ये हैचबैक कार एवरेज के मामले में भी काफी अच्छी हैं। दरअसल, इंडियन मार्केट में इन दिनों SUV का क्रेज बढ़ा है लेकिन हैचबैक कार भी लोगों को खूब पसंद आती है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Hatchback Cars: अगर आप हैचबैक कार को पंसद करते हैं तो आपके पास कई ऑप्शंस हैं। कम बजट में ये ऑप्शंस आपको मिलेगा और ये हैचबैक कार एवरेज के मामले में भी काफी अच्छी हैं। दरअसल, इंडियन मार्केट में इन दिनों SUV का क्रेज बढ़ा है लेकिन हैचबैक कार भी लोगों को खूब पसंद आती है।

मारुति सुजुकी स्विफ्ट
मारुति की​ स्विफ्ट को इंउिया में काफी पसंद किया जाता है। 2024 में इसका नया जनरेशन मॉडल आया, जिसमें 1.2 लीटर 3-सिलेंडर इंजन है जो पहले से ज्यादा माइलेज देता है। इसमें मैनुअल, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और CNG ऑप्शन भी मिलते हैं। बिक्री की मामले में ये अभी भी टॉप पर है। अगर इस कार की कीमत की बात करें तो ये करीब 5.79 लाख से 8.80 लाख रुपए तक मिल जाएगी।

ह्यूंदै ग्रैंड आई10 नियॉस
ह्यूंदै ग्रैंड आई10 नियॉस को मारुति स्विफ्ट का मुख्य प्रतिस्पर्धी माना जाता है। गाड़ी की कीमत कम है लेकिन इसमें फील आपको प्रीमियम मिलेगी। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है और मैनुअल व ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स मिलता है। CNG वेरिएंट में ड्यूल सिलेंडर टेक है जिससे बूट स्पेस ज्यादा मिलता है। लुक्स थोड़े पुराने हैं लेकिन नया मॉडल जल्द आने वाला है। अगर कार की कीमत की बात करें तो ये कार आपको 5.47 लाख से 7.91 लाख रुपए तक मिल जाएगी।

टाटा अल्ट्रोज
टाटा अल्ट्रोज की भी काफी डिमांड है। ये कार बेहतरीन माइलेज के साथ ही मजबूती में भी काफी अच्छी है। इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्प मौजूद हैं। हाई वेरिएंट में ड्यूल क्लच गियरबॉक्स भी मिलता है। कुल 22 वेरिएंट हैं, जिनमें CNG भी शामिल है। ये भारत की सबसे सेफ (भारत NCAP 5-स्टार रेटिंग) हैचबैक कार है। अगर कार की कीमत की बात करें तो यह 6.30 लाख से 10.51 लाख रुपए तक मिल जाएगी।

 

