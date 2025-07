HDFC Bank : एचडीएफसी बैंक का बड़ा ऐलान ,  निवेशकों को देगा बोनस शेयर

HDFC Bank : देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC Bank के शेयर आज सुर्खियों में हैं। बैंक अपने शेयरधारकों को बेहद खास तरीके से रिवॉर्ड देने जा रहा है। खबरों के अनुसार, बैंक के बोर्ड ने 19 जुलाई 2025 को होने वाली बैठक में पहली बार बोनस शेयर जारी करने और स्पेशल इंटरिम डिविडेंड (Special Interim Dividend) देने के प्रस्ताव पर विचार करने का ऐलान किया है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो यह बैंक के इतिहास में निवेशकों को बोनस देने का पहला मौका होगा।

क्या है बैठक का एजेंडा?

यह बैठक पहले से ही चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल -जून 2025) के स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नतीजों (Consolidated financial results) को मंजूरी देने के लिए निर्धारित थी लेकिन अब इसमें बोनस शेयर और डिविडेंड (Bonus Shares and Dividend) से जुड़े प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। हालांकि बैंक ने अभी तक बोनस शेयर के रेश्यो या फिर डिविडेंड की प्राइस (Ratio or price of dividend) को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। ये फैसला SEBI के नियमों और शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन ही होगा।

शेयर का प्रदर्शन

HDFC बैंक का शेयर आज BSE पर 0.22% की तेजी के साथ ₹2,000 पर ट्रेड कर रहा है।

पिछले 1 साल में शेयर में 23.40%, 2 साल में 21.50%, और 3 साल में 46.57% की बढ़ोतरी हुई है।

बीते 12 महीनों में बैंक ने ₹22 प्रति शेयर डिविडेंड दिया है, जो मौजूदा कीमत पर 1.10% का डिविडेंड यील्ड दर्शाता है।