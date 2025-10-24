दस साल तक लाल दवा खाकर पत्नी से बनाए संबंध, जेल जाने के बाद हुआ खुलासा तो पत्नी ने दिया तलाक

नई दिल्ली। चीन से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने सभी के होश उड़ा दिए है। एक व्यक्ति दस साल तक लाल दवा खा कर पत्नी से संबंध बनाता रहा। पत्नी के दवा के बारे में पूछने पर टाल देता था। दस साल बाद पति जब एक मामले में जेल गया तो कौन सी दवा है इसका खुलासा हुआ, जिसके बाद पत्नी ने पति को तलाक दे दिया।

चीन के युआन की रहने वाली एक महिला ने बताया कि 2011 में उसकी एक युवक से मुलाकात हुई थी और दोनों के बीच दोस्ती हो गई, जो बाद में प्यार में बदल गई। दोस्ती के दो महिने बाद ही दोनों ने शादी कर ली। शादी की पहले दिन पति ने एक लाल रंग की दवा खाई, जिस पर पत्नी ने पूछा किस चीज की दवा है तो पति ले लीवर को ठीक करने वाली दवा बताई। इसके बाद भी पत्नी ने पति से उस दवा के बारे में पूछा, लेकिन पति ने हर बार उसे टाल दिया। ​सन 2021 में अवैध कसीनों चलाने के आरोप में पति जेल चला गया। जेल जाने के बाद पुलिस ने पत्नी से एचआईवी की दवा लाने के लिए कहा, जिस पर पत्नी अंचभित हो गइ। पत्नी ने इस बारे में पति से पूछा तो उसने बताया कि उसे एचआईवी है और वो लाल रंग की दवा उसे कंट्रोल करने के लिए है। इस पर पत्नी ने तलाक की अर्जी कोर्ट में डाल दी। पत्नी का आरोप है कि पति को पता होने के बाद की उसे एचआईवी है, तब ही उसने शादी की और शादी की शुरुआत में उसके साथ असु​रक्षित शारिरिक संबंध बनाए। वहीं पत्नी ने जब और बच्चों को एचआईवी टेस्ट कराया तो वह निगेटिव निकला है।