  3. स्वास्थ्य और शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण लेकिन अब ये दोनों आम लोगों की पहुंच से बाहर..RSS प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान

आरएसएस प्रमुख का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मोहन भागवत देश में ​महंगी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य और शिक्षा समाज के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता बन गयी है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करना है तो शरीर का स्वस्थ्य रहना जरूरी है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। देश में शिक्षा और स्वास्थ्य हर व्यक्ति की जरूरत है लेकिन अब ये आम लोगों से दूर हो गयी हैं। महंगी शिक्षा और स्वास्थ्य के कारण आम लोग इससे वंचित हो रहे हैं। अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का इस पर बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि, पहले इसे शिक्षा और स्वास्थ्य को सेवा माना जाता था लेकिन अब इसका व्यवसायीकरण हो गया है। आरएसएस प्रमुख का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि देश का आम आदमी महंगी शिक्षा और स्वास्थ्य के कारण बहुत ही परेशान है।

सोशल मीडिया पर आरएसएस प्रमुख का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मोहन भागवत देश में ​महंगी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य और शिक्षा समाज के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता बन गयी है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करना है तो शरीर का स्वस्थ्य रहना जरूरी है।

हम देखते हैं अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आदमी अपना घर बेच देता है। लेकिन दुर्भाय ये है कि, आज शिक्षा और स्वास्थ्य समान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर है। ये अब सहज सुलभ और सस्ती नहीं रही। उन्होंने आगे कहा, स्वास्थ्य और शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और पहले इन्हें सेवा माना जाता था, लेकिन अब दोनों आम लोगों की पहुंच से बाहर हैं, दोनों का व्यवसायीकरण हो गया है। ये न तो सस्ती हैं और न ही सुलभ।

 

