यूपी में लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी, 15 अगस्त को हो सकती है बरसात

लखनऊ। इन दिनों देश भर में भारी बरसात हो रही है। इस बरसात के कारण देश के हिस्सों में बाढ़ के हालात बने हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां लगातार कई दिनों से प्रदेश भर में भारी बारिश हो हरही है। बारिश के चलते यूपी के कई जिले बाढ़ ग्रास्त हैं। बात करें यूपी के राजधानी की तो यहां कई दिनों से लगातार बरसात हो रही है। कल शाम को यहां तेज उमस और गर्मी तो हो रही थी पर मौसम में नमी बनी थी। जिसके चलते यहां रात में ही बादलों ​की आवाजाही लगी रही। वहीं सोमवार को सुबह से ही बादल छाये रहे। शहर के कुछ हिस्सों में सुबह से ही बूंदाबांदी होती रही। इसके बाद लगभग 9 बजे तक बारिश रुक—रुक कर शुरू रहीं। वहीं लगभग 10 बजे पूरे शहर में जोरदार झमाझम बरसात शुरू हो गई ।

3 घंटे तक जोरदार बरसात होती रही इसके बाद फिर खबर लिखते ते बरसात बरकारार रही। यूपी के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि गंगटिक पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के पास बने चक्रवात और पंजाब के पास सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण अरब सागर से नमी मिल रही है। इससे बादल के टकराने से बारिश हो रही है। आज कुछ इलाकों में बरसात थोड़ी कम हुई, लेकिन 11 अगस्त से तराई क्षेत्रों में फिर से तेज बारिश का दौर शुरू होने के आसार हैं उत्तर प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय होने वाला है। अगले 24 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत लगभग 35 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ शामली सहारनपुर में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार 15 अगस्त को तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। लखनऊ में भी आंशिक बादल छाए रहने के आसार हैं। बताते चले कि बरसात के चलते लोगों को गर्मी और उमस से बहुत राहत मिली है रविवार को दिन से लेकर देर शाम तक मौसम काफी उमस और गर्मी वाला रहा है। लेकिन सुबह बरसात ने सारी उमस गर्मी को छूमंतर कर दिया।