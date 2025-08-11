  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. यूपी में लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी, 15 अगस्त को हो सकती है बरसात

यूपी में लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी, 15 अगस्त को हो सकती है बरसात

इन दिनों देश भर में भारी बरसात हो रही है। इस बरसात के कारण देश के हिस्सों में बाढ़ के हालात बने हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां लगातार कई दिनों से प्रदेश भर में भारी बारिश हो हरही है। बारिश के चलते यूपी के कई जिले बाढ़ ग्रास्त हैं। बात करें यूपी के राजधानी की तो यहां कई दिनों से लगातार बरसात हो रही है।

By Sudha 
Updated Date

लखनऊ। इन दिनों देश भर में भारी बरसात हो रही है। इस बरसात के कारण देश के हिस्सों में बाढ़ के हालात बने हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां लगातार कई दिनों से प्रदेश भर में भारी बारिश हो हरही है। बारिश के चलते यूपी के कई जिले बाढ़ ग्रास्त हैं। बात करें यूपी के राजधानी की तो यहां कई दिनों से लगातार बरसात हो रही है। कल शाम को यहां तेज उमस और गर्मी तो हो रही थी पर मौसम में नमी बनी थी। जिसके चलते यहां रात में ही बादलों ​की आवाजाही लगी रही। वहीं सोमवार को सुबह से ही बादल छाये रहे। शहर के कुछ हिस्सों में सुबह से ही बूंदाबांदी होती रही। इसके बाद लगभग 9 बजे तक बारिश रुक—रुक कर शुरू रहीं। वहीं लगभग 10 बजे पूरे शहर में जोरदार झमाझम बरसात शुरू हो गई ।

पढ़ें :- आवार कुत्तों को पकड़कर उन्हें आश्रय गृह में रखा जाए, अगर कोई इसमें लगाता है रोक तो उस पर भी हो कार्रवाई...सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश

3 घंटे तक जोरदार बरसात होती रही इसके बाद फिर खबर लिखते ते बरसात बरकारार रही। यूपी के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि गंगटिक पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के पास बने चक्रवात और पंजाब के पास सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण अरब सागर से नमी मिल रही है। इससे बादल के टकराने से बारिश हो रही है। आज कुछ इलाकों में बरसात थोड़ी कम हुई, लेकिन 11 अगस्त से तराई क्षेत्रों में फिर से तेज बारिश का दौर शुरू होने के आसार हैं उत्तर प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय होने वाला है। अगले 24 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत लगभग 35 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ शामली सहारनपुर में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार 15 अगस्त को तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। लखनऊ में भी आंशिक बादल छाए रहने के आसार हैं। बताते चले कि बरसात के चलते लोगों को गर्मी और उमस से बहुत राहत मिली है रविवार को दिन से लेकर देर शाम तक मौसम काफी उमस और गर्मी वाला रहा है। लेकिन सुबह बरसात ने सारी उमस गर्मी को छूमंतर कर दिया।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

यूपी में लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी, 15 अगस्त को हो सकती है बरसात

यूपी में लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों पर भारी बारिश का...

VIDEO- साहिबाबाद मंडी में दिनदहाड़े दबंगों ने दो को पैर में मारी गोली, मची अफरा-तफरी, पुलिस जांच में जुटी

VIDEO- साहिबाबाद मंडी में दिनदहाड़े दबंगों ने दो को पैर में मारी...

UP Assembly Monsoon Session 2025 : विधानसभा में दहाड़े सीएम योगी,कहा-सपा और लोकतंत्र ये दो ऐसे छोर हैं जो कभी नहीं मिल सकते

UP Assembly Monsoon Session 2025 : विधानसभा में दहाड़े सीएम योगी,कहा-सपा और...

Voter List Controversy : संसद से लेकर चुनाव आयोग भवन तक विपक्ष का मार्च, राहुल, प्रियंका, अखिलेश समेत कई विपक्षी सांसद पुलिस हिरासत में

Voter List Controversy : संसद से लेकर चुनाव आयोग भवन तक विपक्ष...

सोने का भाव हुआ महंगा, चांदी में भी आई तेजी

सोने का भाव हुआ महंगा, चांदी में भी आई तेजी

VIDEO : SIR पर विरोध मार्च के दौरान अखिलेश यादव का अलग ही मिजाज देखने को मिला, बोले-जनता का वोट चोरी होने से बचाने के लिए बैरिकेडिंग से कूदा

VIDEO : SIR पर विरोध मार्च के दौरान अखिलेश यादव का अलग...