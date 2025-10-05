तेज बारिश से दार्जिलिंग में भीषण तबाही; पुल टूटा और कई जगह लैंडस्लाइड, अब तक 21 लोगों की मौत

Heavy rains wreak havoc in Darjeeling: पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के बीच दार्जिलिंग में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर मिरिक और सुखिया पोखरी में भूस्खलन के कारण 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दुधिया लोहे के पुल का एक हिस्सा ढह गया। इस हादसे में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। पुल ढहने के बाद सिलीगुड़ी-दार्जिलिंग एसएच-12 सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है।
दरअसल, पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हो रही बारिश के कारण नदियां पूरे उफान पर हैं। चित्रे, सेल्फी दारा और अन्य स्थानों पर भूस्खलन के कारण NH10 कई स्थानों पर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा, NH717A पर कई भूस्खलन स्थलों से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। तीस्ता बाजार होते हुए कलिम्पोंग से दार्जिलिंग जाने वाली सड़क रबीजोरा के पास और नदी के किनारे तीस्ता बाजार क्षेत्र में बाढ़ का पानी पहुंच गया है।
दुधिया मिरिक इलाके में भूस्खलन की स्थिति पर, दार्जिलिंग जिला पुलिस के कुर्सियांग के अतिरिक्त एसपी अभिषेक रॉय ने कहा, “मलबे से 7 शव पहले ही निकाले जा चुके हैं। हमें दो और लोगों के बारे में जानकारी मिली है। उनके शवों को निकालने का काम भी किया जा रहा है। दार्जिलिंग जाने वाले कुर्सियांग रोड पर दिलाराम में भूस्खलन हुआ है। वह सड़क अवरुद्ध है। गौरीशंकर में भूस्खलन के कारण रोहिणी रोड भी अवरुद्ध है। पनकाहाबरी रोड की हालत बेहद खराब है। तिनधारिया रोड अभी काम कर रही है। हम तीन से चार घंटे में तिनधारिया के रास्ते मिरिक में मौजूद सभी पर्यटकों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं।”
कोरोनेशन ब्रिज के रास्ते सिक्किम और दार्जिलिंग पहाड़ियों की ओर जाने वाला संपर्क अवरुद्ध हो गया है। पुलिस ने यात्रियों से कलिम्पोंग जिले में लावा-गोरुबाथन मार्ग से जाने का आग्रह किया है। कुर्सियांग और दार्जिलिंग पहुंचने के लिए केवल पंखाबाड़ी और एनएच110 ही खुले हैं। कुर्सियांग से दार्जिलिंग तक डाउनहिल रोड (पुरानी मिलिट्री रोड) का इस्तेमाल किया जा सकता है।