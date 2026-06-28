सऊदी अरब की बड़ी तेल कंपनी ‘अरामको’ का हेलीकॉप्टर रास तानूरा में क्रैश, 14 लोगों की मौत

नई दिल्ली। सऊदी प्रेस एजेंसी (Saudi Press Agency) की रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार सुबह सऊदी अरब की बड़ी तेल कंपनी ‘अरामको’ (Saudi oil company ‘Aramco’) का एक हेलीकॉप्टर रास तानूरा में क्रैश (Helicopter crashes in Ras Tanura) हो गया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई।

रिपोर्ट्स के अनुसार, 28 जून को सुबह 6 बजे हुई इस दुखद घटना में हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्रियों की जान चली गई। ये सभी सऊदी नागरिक थे।