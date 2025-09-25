हेमा मालिनी को बर्दाश्त नहीं नॉन वेज की स्मेल, शादी के बाद धर्मेंद्र भी बन गए वेजिटेरियन

बॉलीवुड के मोस्ट फेमस कपल धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जो एक दौर में दोनों के दिलों पर राज करते हैं। इनके प्यार भरे कई किस्से इंटरनेट और फैंस के बीच मशहूर हैं। अब वहीं इनकी बेटी ईशा देओल ने एक और किस्सा शेयर की हैं जिसके बाद लोगों के बीच में फिर दोनों के प्यार की चर्चाएन होने लगी। बता दें इनकी बेटी ईशा देओल ने बताया कि दूसरी शादी के बाद धर्मेंद्र ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया था क्योंकि उनकी मां हेमा मालिनी को नॉनवेज की स्मेल बर्दाश्त नहीं थी। आइए जानते हैं की ईशा देओल ने अपने मॉम को लेकर क्या बताया।

शादी के बाद धर्मेंद्र बन गए थे वेजिटेरियन

एक मीडिया चैनल के इंटरव्यू में ईशा ने धर्मेंद्र की फूड हैबिट के बारे में बात करते हुए कहा कि उनकी मां हेमा मालिनी एक साउथ इंडियन हैं, वहीं उनके पिता धर्मेंद्र एक पंजाबी हैं। दोनों का खान-पान एक-दूसरे से काफी अलग है। इसलिए हेमा मालिनी से शादी के बाद धर्मेंद्र ने खान-पान बदल लिया और वेजिटेरियन बन गए।जब की पापा को नॉनवेज फूड पसंद है। धर्मेंद्र को नॉन-वेज फूड बहुत ही ज्यादा पसंद है लेकिन उन्होने हेमा के लिए मीट का त्याग कर दिया।

माँ को स्मेल नॉन-वेज बर्दाश्त नहीं

इंटरव्यू में ईशा ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि पापा को नॉन-वेज खाना बहुत पसंद है, लेकिन जब वो मां हेमा के साथ होते हैं तो शुद्ध शाकाहारी होते हैं. ईशा ने आगे बताया कि जब भी धर्मेंद्र ट्रेवल कर रहे होते हैं तब वो नॉन-वेज खाते हुए दिखाई देते हैं। अगर वो नॉन-वेज घर आते हैं तो उन्हें दूसरे कमरे में जाना पड़ता है क्योंकि उनकी मां को नॉन-वेज खाने की स्मेल बर्दाश्त नहीं हैं।