Ayodhya Temple में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की Hema Malini ने शेयर की तस्वीरें

अयोध्या : अनुभवी अभिनेत्री हेमा मालिनी ने सोमवार को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में राम लला के ‘प्राण प्रतिष्ठा’ समारोह की तस्वीरें साझा कीं। अभिनेता ने अपनी तस्वीरों की एक श्रृंखला साझा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का सहारा लिया। उन्होंने कहा, “मैं राम लला की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर धन्य महसूस कर रही हूं – एक ऐसा कार्यक्रम जिसका हमारे देश को 500 वर्षों से इंतजार था।”

इससे पहले हेमा ने एएनआई से कहा था, “सभी भारतीयों को इस (अयोध्या में राम मंदिर) पर गर्व होना चाहिए। इससे जुड़ना जरूरी है।” उन्होंने कहा, “मैं इस समय यहां रहने के लिए भाग्यशाली हूं। पूरा बॉलीवुड ‘राममय’ है… कलाकार राम गीत गा रहे हैं। मैंने पिछले साल एक राम भजन भी गाया था। हर कोई भगवान राम के लिए सब कुछ तैयार कर रहा है।”

तस्वीरों में हेमा ने पीले रंग की साड़ी के साथ गुलाबी रंग का ब्लाउज पहना है और इसे लाल शॉल के साथ टीमअप किया है। उन्होंने अपने लुक को स्टेटमेंट-लेयर्ड नेकलेस के साथ पूरा किया और अपने बालों को बन में रखा। विशेष रूप से, भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण पारंपरिक नागर शैली में किया गया है। इसकी लंबाई (पूर्व-पश्चिम) 380 फीट है; चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है; और यह कुल 392 स्तंभों और 44 दरवाजों द्वारा समर्थित है। मंदिर के स्तंभों और दीवारों पर हिंदू देवी-देवताओं और देवियों के जटिल चित्रण प्रदर्शित हैं।

I feel blessed to have attended the historical and spiritually enriching Pran Prathishta of Ram Lalla – an event awaited by our nation for 500 yrs🙏 pic.twitter.com/w1sH29YnEb

— Hema Malini (@dreamgirlhema) January 22, 2024