हेमंत सोरेन नहीं कर पाएंगे चुनाव प्रचार; सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

Hemant Soren did not get Interim bail: कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज पूर्व सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को अंतरिम जमानत (Interim bail) देने से मना कर दिया है। जिसके बाद झारखंड के हेमंत सोरेन लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। कोर्ट के इस फैसले को विपक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।