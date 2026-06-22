  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी की याचिका पर तत्काल सुनवाई से हाईकोर्ट का इंकार,कही ये बड़ी बात

राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी की याचिका पर तत्काल सुनवाई से हाईकोर्ट का इंकार,कही ये बड़ी बात

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने राम जन्मभूमि मंदिर (Ram Janmabhoomi Temple) में प्राप्त चढ़ावे के कथित दुरुपयोग एवं वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर तत्काल एवं क्रम से हटकर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है।

By santosh singh 
Updated Date

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने राम जन्मभूमि मंदिर (Ram Janmabhoomi Temple) में प्राप्त चढ़ावे के कथित दुरुपयोग एवं वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर तत्काल एवं क्रम से हटकर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। जस्टिस पंकज भाटिया (Justice Pankaj Bhatia) और जस्टिस अमिताभ कुमार राय (Justice Amitabh Kumar Roy) ने मौखिक रूप से कहा कि मामले में ऐसी कोई तात्कालिकता नहीं है, जिसके आधार पर इसे अन्य मामलों से पहले सुना जाए।

पढ़ें :- प्रधानों के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाने पर हाईकोर्ट सख्त, बोला- अगली सुनवाई पर चुनाव की तारीख लेकर आएं!

बता दें कि यह टिप्पणी उस समय की गई जब याचिकाकर्ता मोहित अशोक (Petitioner Mohit Ashok) ने कोर्ट से तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि उसके समक्ष पहले से ही बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं और ऐसे में इस याचिका को क्रम से हटकर सुनने का कोई औचित्य नहीं बनता।

राम मंदिर दान चोरी नहीं, बल्कि डकैती थी : इमरान मसूद

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि यह सिर्फ़ चोरी नहीं, बल्कि डकैती थी। मैंने आज अख़बार में पढ़ा कि सिंधी समुदाय ने 200 चांदी की ईंटें दान की हैं। फिर भी उन 200 चांदी की ईंटों की कोई रसीद नहीं है। यह डकैती के बराबर है। फिर भी, अब तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। अगर राम मंदिर के लिए दान का यह हाल है, तो आम आदमी का क्या हाल होता होगा?

पढ़ें :- लखनऊ नगर निगम ने हाईकोर्ट में जीती सहारा शहर की कानूनी लड़ाई , अब 170 एकड़ जमीन निगम के कब्जे में
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी की याचिका पर तत्काल सुनवाई से हाईकोर्ट का इंकार,कही ये बड़ी बात

राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी की याचिका पर तत्काल सुनवाई से हाईकोर्ट...

16 साल के लड़के ने भाई-भाभी और भतीजे की कर दी हत्या बोला- दो दिन खाना नहीं दिए, जेल में मिलेगा..

16 साल के लड़के ने भाई-भाभी और भतीजे की कर दी हत्या...

यूपी STF की बड़ी कार्रवाई: 1.25 लाख का इनामी बदमाश ललन सिंह एनकाउंटर में ढेर, 7 हत्याओं का था आरोपी

यूपी STF की बड़ी कार्रवाई: 1.25 लाख का इनामी बदमाश ललन सिंह...

अयोध्या से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार नहर में गिरी, 5 गंभीर रूप से घायल

अयोध्या से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार नहर में गिरी, 5 गंभीर...

कांग्रेस ने दागा सवाल, कहा- 'राम नाम की राजनीति' करने वाली भाजपा आज राम मंदिर ट्रस्ट पर उठ रहे सवालों पर आखिर क्यों है खामोश?

कांग्रेस ने दागा सवाल, कहा- 'राम नाम की राजनीति' करने वाली भाजपा...

गोरखपुर में नाबालिग ने खून के रिश्तों का किया कत्ल, बड़े भाई, भाभी और भतीजे को उतारा मौत के घाट

गोरखपुर में नाबालिग ने खून के रिश्तों का किया कत्ल, बड़े भाई,...