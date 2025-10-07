Himachal Weather : हिमाचल में लुढक़ा पारा, तापमान गिरने से ऊनी कपड़ों में लिपटे लोग

Himachal Weather : हिमालयी राज्य हिमाचल में मौसम की करवट ने कंपकपी बढ़ा दी है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ने से तापमान 11 डिग्री तक नीचे गिर गया। भारी बारिश ने प्रदेश को ठिठुरने के लिए मजबूर कर दिया है। लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेने को मजबूर हो गए है। खबरों के अनुसार, कल्पा जैसे क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 0.1 डिग्री सेल्सियस तक लुढक़ गया है, वहीं भुंतर, केलांग, चंबा और डलहौजी में भी तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

वहीं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो सोमवार को भी बर्फबारी का दौर जारी रहा। रोहतांग दर्रा, अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल, दारचा, जिस्पा, सेवन सिस्टर पीक, मणिमहेश और पांगी घाटी के सुराल, हुडान, चस्क भटोरी के साथ मुख्यालय केलाड़ में भी ताजा बर्फबारी हुई है।

बारालाचा, शिंकुला और कुंजम दर्रा समेत ऊंची चोटियां भी सफेद वर्फ की चादर में लिपट गई हैं। दारचा- बारालाचा औरकोकसर-लोसर सड़क पर गाड़ियों का चलना बंद हो गया है।

लाहुल घाटी में सबसे ज्यादा बर्फबारी दर्ज की गई है, जबकि राजधानी शिमला सहित कुल्लू व अन्य भागों में बारिश दर्ज की गई है। बारिश-बर्फबारी से पूरे प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है।

सभी नागरिकों और अधिकारियों को अत्यधिक सतर्क रहने और यात्रा तथा दैनिक गतिविधियों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने सात अक्तूबर को प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। मंगलवार को कुछ स्थानों पर भारी बारिश का यलो अलर्ट है।