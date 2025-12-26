‘हिंदू-मुसलमान और ईसाई ‘, 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे तारिक रहमान का क्या है सीक्रेट प्लान

बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल बाद वतन वापसी किए हैं । तारिक रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। देश में वापसी करने के बाद तारिक रहमान ने अपनी भाषण में कहा कहा की उनके पास एक प्लान है।ढाका में तारिक रहमान को सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। रहमान ने बांग्लादेशी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि “अमेरिका के सिविल राइट्स एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर किंग ने एक सार्वजनिक भाषण में कहा था, ‘मेरा एक सपना है।’ उनकी तरह, मैं भी कहना चाहता हूं कि मेरे पास बांग्लादेश के लिए एक योजना है।”

‘बांग्लादेश के लिए मेरे पास एक प्लान है‘

बांग्लादेश में अगले प्रधानमंत्री बनने के प्रबल दावेदार के रूप में देखे जा रहे रहमान ने देश को “प्रिय बांग्लादेश” कहकर संबोधित किया और पार्टी कार्यकर्ताओं और नागरिकों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने उनकी अनुपस्थिति में बीएनपी का समर्थन किया।रहमान ने कहा कि “यदि आप हमारा समर्थन करते हैं, तो मेरे पास एक ऐसी योजना है जो इस देश के लिए सफल होगी,” और अपने देशवासियों से राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनने का आग्रह किया।

हमें शहीदों के रक्त का कर्ज चुकाना होगा”

तारिक रहमान ने अपने भाषण में 1971 के मुक्ति युद्ध और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के खिलाफ 2024 के विद्रोह के बीच समानताएं बताई। इसके साथ ही रहमान ने कहा कि “हमें शहीदों के रक्त का कर्ज चुकाना होगा।”रहमान के आगे कहा कि “हमने 1971 में बांग्लादेश को मुक्त कराया। हमने इसे 2024 में फिर से मुक्त कराया।” उन्होंने कहा, “5 अगस्त 2024 को जनता ने देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा की।”

”हम एक सुरक्षित बांग्लादेश बनाना चाहते हैं”

तारिक रहमान ने 17 साल बाद बांग्लादेश लौटकर देश के मौजूदा राजनीतिक माहौल पर भी बात की। रहमान ने कहा कि ”बांग्लादेश सभी का है।” तारिक रहमान ने सहिष्णुता की आवश्यकता पर जोर दिया।रहमान ने कहा कि “यह पहाड़ियों और मैदानों की भूमि है, जहां मुसलमान, हिंदू, बौद्ध और ईसाई सभी समान रूप से रहते हैं। हम एक सुरक्षित बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, एक ऐसा देश जहां कोई भी महिला, पुरुष या बच्चा सुरक्षित रूप से अपना घर छोड़ सके और सुरक्षित वापस लौट सके।”