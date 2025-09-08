  1. हिन्दी समाचार
  2. खेल
  3. Hockey Asia Cup Prize Money: एशिया कप की विजेता भारतीय हॉकी टीम के प्लेयर्स को मिलेगा इतना पैसा, प्राइज मनी का ऐलान

Hockey Asia Cup Prize Money: एशिया कप की विजेता भारतीय हॉकी टीम के प्लेयर्स को मिलेगा इतना पैसा, प्राइज मनी का ऐलान

Hockey Asia Cup 2025 Prize Money: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रविवार को बिहार के राजगीर में खेले गए हीरो एशिया कप 2025 के फाइनल में कोरिया को 4-1 से धूल चटाई को मात दी। टीम ने टूर्नामेंट के खिताब अपने नाम करने के साथ-साथ एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम एवं नीदरलैंड्स 2026 के लिए क्वालीफाई भी कर लिया है। भारत ने करीब आठ साल बाद एशिया कप पर कब्जा किया है। खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए हॉकी इंडिया ने प्राइज़ मनी की घोषणा की है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Hockey Asia Cup 2025 Prize Money: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रविवार को बिहार के राजगीर में खेले गए हीरो एशिया कप 2025 के फाइनल में कोरिया को 4-1 से धूल चटाई को मात दी। टीम ने टूर्नामेंट के खिताब अपने नाम करने के साथ-साथ एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम एवं नीदरलैंड्स 2026 के लिए क्वालीफाई भी कर लिया है। भारत ने करीब आठ साल बाद एशिया कप पर कब्जा किया है। खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए हॉकी इंडिया ने प्राइज़ मनी की घोषणा की है।

पढ़ें :- कांग्रेस सांसद ने युवक के कंधे पर बैठ कर किया बाढ़ का निरीक्षण- देखे वीडियो

हॉकी इंडिया ने एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद टीम के प्लेयर्स और स्टाफ के लिए प्राइज मनी का ऐलान किया है। यह जानकारी हॉकी इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देते हुए लिखा, ‘खुशी दोगुनी, जीत का इनाम… हिरो एशिया कप राजगीर, बिहार 2025 में भारत की ऐतिहासिक चौथी एशिया कप जीत के बाद, हॉकी इंडिया खिलाड़ियों के लिए ₹3 लाख और सहयोगी स्टाफ के लिए ₹1.5 लाख के पुरस्कार की घोषणा करते हुए प्रसन्न है।’ यानी टूर्नामेंट में टीम का हिस्सा रहे सभी खिलाड़ियों को तीन-तीन लाख रुपये मिलेंगे, जबकि टीम के सहयोगी स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को भी 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे।

बता दें कि भारतीय हॉकी टीम ने इससे पहले तीन बार हॉकी एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। साल 2003 में टीम ने अपने सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 4-2 से हराकर ट्रॉफी जीती थी। फिर 2007 में भारत ने खिताब अपने नाम किया था। फिर मनप्रीत सिंह की कप्तानी में 2017 में टूर्नामेंट को जीता था। अब 8 साल के बाद भारत में एक बार फिर एशिया हॉकी टूर्नामेंट को खिताब अपने नाम किया है। इस पूरे सीजन मेजबान भारत कोई भी मैच नहीं हारा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Hockey Asia Cup Prize Money: एशिया कप की विजेता भारतीय हॉकी टीम के प्लेयर्स को मिलेगा इतना पैसा, प्राइज मनी का ऐलान

Hockey Asia Cup Prize Money: एशिया कप की विजेता भारतीय हॉकी टीम...

BCCI ने टीम इंडिया के लीड स्पॉन्सर राइट्स के लिए मांगे आवेदन, रुचि रखने वालों के सामने रखीं ये शर्तें

BCCI ने टीम इंडिया के लीड स्पॉन्सर राइट्स के लिए मांगे आवेदन,...

ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन ने संभाली MPCA अध्यक्ष की कुर्सी, निर्विरोध चुने जाने पर कही ये बात

ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन ने संभाली MPCA अध्यक्ष की कुर्सी, निर्विरोध...

टेस्ट कप्तान शुभमन गिल बोले- बाढ़ से तबाह हुए अपने पंजाब को देखकर दिल टूट गया... मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूं

टेस्ट कप्तान शुभमन गिल बोले- बाढ़ से तबाह हुए अपने पंजाब को...

एशिया कप स्क्वाड में नहीं मिली जगह तो दिग्गज पाकिस्तानी बल्लेबाज ने क्रिकेट को कहा अलविदा

एशिया कप स्क्वाड में नहीं मिली जगह तो दिग्गज पाकिस्तानी बल्लेबाज ने...

Mitchell Starc Retirement: ऑस्ट्रेलिया के स्टार गेदबाज मिचेल स्टार्क ने टी20आई क्रिकेट से लिया संन्यास, टेस्ट और वनडे पर करेंगे फोकस

Mitchell Starc Retirement: ऑस्ट्रेलिया के स्टार गेदबाज मिचेल स्टार्क ने टी20आई क्रिकेट...