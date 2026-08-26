26 अगस्त 2026 का राशिफल: तुला, मिथुन और मीन राशि के लिए आज का दिन है खास, पूरे होंगे सभी काम

26 अगस्त 2026 का राशिफल: बुधवार के दिन सिंह राशि के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

मेष – आज कार्य में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन संबंधी निर्णय सोच-समझकर लें। परिवार में किसी बड़े की सलाह लाभ देगी।

वृषभ – आज रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। नौकरी और व्यवसाय में संपर्कों से लाभ मिल सकता है। खर्च पर नियंत्रण रखें।

मिथुन – आज बातचीत आपकी सफलता की कुंजी रहेगी। व्यापार में नया अवसर मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी से बचें।

कर्क – आज आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। किसी पुराने निवेश से लाभ की संभावना बन सकती है।

सिंह – आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी में अधिकारी आपके कार्य से प्रभावित हो सकते हैं। मान-सम्मान मिलने की संभावना है।

कन्या – आज काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन मेहनत का परिणाम भी मिलेगा। स्वास्थ्य और आराम का ध्यान रखें।

तुला – आज व्यापारिक लोगों के लिए दिन अच्छा है। किसी पुराने संपर्क से लाभ हो सकता है। दांपत्य जीवन में मधुरता रखें।

वृश्चिक – आज धन लाभ के अवसर मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीति सफल हो सकती है। अनावश्यक विवाद से दूर रहें।

धनु – आज नई योजना पर काम शुरू करने का विचार बन सकता है। यात्रा या दूर के व्यक्ति से लाभकारी समाचार मिल सकता है।

मकर – आज आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता बढ़ेगी। आज करियर में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर मिल सकता है।

कुंभ – आज पुरानी चिंता कम होगी। कार्यक्षेत्र में पर्दे के पीछे की मेहनत अब दिखाई दे सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

मीन – आज नौकरी और व्यवसाय में सहयोग मिलेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भविष्य में लाभ दे सकती है। प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखें।

🌺 आज का विशेष उपाय: बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” का 108 बार जाप करें।