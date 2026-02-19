  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. 19 फरवरी 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को मिलेगा आज शुभ समाचार, रुका हुआ काम होगा पूरा

आज का राशिफल 19 फरवरी 2026

By शिव मौर्या 
19 फरवरी 2026 का राशिफल: गुरुवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए…आज ग्रहों की स्थिति में बदलाव से कई राशियों के जीवन में निर्णय, स्पष्टता और नई शुरुआत का योग बन रहा है। बुध-गुरु के शुभ प्रभाव से रुके काम आगे बढ़ सकते हैं और चंद्रमा का प्रभाव मन को संवेदनशील बनाएगा।

मेष – आज काम का दबाव रहेगा। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें। खर्च बढ़ सकता है इसलिए बजट संभालकर चलें।

वृषभ – आज बोलचाल से काम बनेंगे। परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। धन धीरे-धीरे बढ़ेगा।

मिथुन – आज शुभ समाचार या रुका हुआ काम पूरा होने की संभावना। करियर और व्यापार में नई दिशा मिलेगी। पुराने इंतजार का जवाब मिल सकता है।

कर्क – आज मन भावुक रहेगा। परिवार के साथ समय बिताएं। धन से जुड़ा कोई निर्णय सोच-समझकर लें।

सिंह – आज रिश्तों और पार्टनरशिप की परीक्षा हो सकती है। संयम और समझदारी से काम लें। करियर में जिम्मेदारी बढ़ेगी।

कन्या – आज नौकरी या काम से जुड़ा बड़ा निर्णय फाइनल हो सकता है। मेहनत का फल मिलेगा। स्वास्थ्य और दिनचर्या पर ध्यान दें।

तुला – आज नई योजनाएं बनेंगी। शिक्षा, करियर और विदेश से जुड़े काम में लाभ। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

वृश्चिक – आज अधूरे काम पूरे होने का समय। घर-परिवार में सहयोग मिलेगा। आज धन लाभ के योग।

धनु – आज रिश्तों में सच्चाई सामने आएगी। बिजनेस या साझेदारी में स्पष्टता मिलेगी। मन हल्का होगा।

मकर – आज काम में स्थिरता और जिम्मेदारी बढ़ेगी। धन की स्थिति ठीक रहेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

कुंभ – आज आत्ममंथन का दिन है। करियर और जीवन की दिशा पर सोचेंगे। नई योजना बन सकती है।

मीन – आज जीवन की दिशा स्पष्ट होगी। करियर या निजी जीवन में बड़ा निर्णय लेने का समय। आत्मविश्वास बढ़ेगा।

