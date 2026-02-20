  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. 20 फरवरी 2026 का राशिफल: आज कार्य में सफलता और सम्मान मिलेगा…जानिए क्या कहते हैं आज आपके सितारे?

20 फरवरी 2026 का राशिफल: आज कार्य में सफलता और सम्मान मिलेगा…जानिए क्या कहते हैं आज आपके सितारे?

आज का राशिफल 20 फरवरी 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

19 फरवरी 2026 का राशिफल: शुक्रवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए…आज बुध-गुरु के शुभ प्रभाव से इन राशि के लोगों के रुके काम आगे बढ़ सकते हैं और चंद्रमा का प्रभाव मन को संवेदनशील बनाएगा।

पढ़ें :- 19 फरवरी 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को मिलेगा आज शुभ समाचार, रुका हुआ काम होगा पूरा

मेष – आज काम में व्यस्तता रहेगी। नई योजना बन सकती है। आज व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। लेकिन खर्च भी रहेगा।

वृषभ – आज रुके काम पूरे होंगे। मान-सम्मान बढ़ेगा। आज घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। सफेद मिठाई दान करें।

मिथुन – आज मित्रों से लाभ मिलेगा। व्यापार में वृद्धि। परिवार में खुशी रहेगी। पराक्रम में वृद्धि का योग है। आज सरकार से जुड़े कार्य बनेंगे।

कर्क – आज मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। धैर्य रखें। धन निवेश सोचकर करें। जल्दी बाजी में कोई निर्णय ना ले। शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

पढ़ें :- 18 फरवरी 2026 का राशिफल: इन राशियों के लिए आज व्यापार में सफलता व नौकरी में पदोन्नति के हैं अवसर

सिंह – आज कार्य में सफलता और सम्मान मिलेगा। नौकरी-व्यवसाय में प्रगति। आज संतान के तरफ से खुशखबरी मिलेगी,हर कार्य समय पर पूर्ण होगा। आज सूर्य को जल दें।

कन्या – आज मेहनत का फल मिलेगा। धन बचत का योग। शत्रु आपसे परेशान रहेंगे। नए लोगों से जुड़ने का मौका है,आगे बढ़े सफल होंगे।

तुला – आज भाग्य साथ देगा। नया कार्य शुरू हो सकता है। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। मित्र जनों का साथ मिलेगा। लक्ष्मी जी की पूजा करें।

वृश्चिक – आज धैर्य रखें, सफलता मिलेगी। अचानक धन लाभ संभव। आज लंबी यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं विदेश से जुड़े कार्य बनेंगे।

धनु – आज यात्रा या नई योजना बन सकती है। आर्थिक लाभ मिलेगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा धैर्य से आगे बढ़े।

पढ़ें :- 17 फरवरी 2026 का राशिफल: इन राशियों के लिए आज नया काम शुरू करने का है सही समय

मकर – आज करियर और धन में सुधार। परिवार से सहयोग मिलेगा। रुके हुए काम बनेंगे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए दिन अच्छा है।

कुंभ – आज रुका काम पूरा होगा। सम्मान बढ़ेगा। आय में वृद्धि। आज स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। कोई साझे का काम कर सकते हैं।

मीन – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। नई शुरुआत का दिन। आज प्रेम और धन दोनों में लाभ हो सकता हैं। घर परिवार में तनाव हो सकता हैं। धैर्य बनाये रखें।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

20 फरवरी 2026 का राशिफल: आज कार्य में सफलता और सम्मान मिलेगा...जानिए क्या कहते हैं आज आपके सितारे?

20 फरवरी 2026 का राशिफल: आज कार्य में सफलता और सम्मान मिलेगा...जानिए...

Holashtak 2026 : होलाष्टक अष्टमी से पूर्णिमा तक , जानें क्या करें उपाय और कैसे पाएं सुख-समृद्धि

Holashtak 2026 : होलाष्टक अष्टमी से पूर्णिमा तक , जानें क्या करें...

19 फरवरी 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को मिलेगा आज शुभ समाचार, रुका हुआ काम होगा पूरा

19 फरवरी 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को मिलेगा आज...

Phulera Dooj 2026 : फुलेरा दूज पर राधा-कृष्ण की पूजा से आती सकारात्मक ऊर्जा , जानें डेट और उपाय

Phulera Dooj 2026 : फुलेरा दूज पर राधा-कृष्ण की पूजा से आती...

18 फरवरी 2026 का राशिफल: इन राशियों के लिए आज व्यापार में सफलता व नौकरी में पदोन्नति के हैं अवसर

18 फरवरी 2026 का राशिफल: इन राशियों के लिए आज व्यापार में...

विराट-अनुष्का वृंदावन पहुंचकर प्रेमानंदजी महराज से लिया आशीर्वाद, आम भक्तों के साथ हाथ-जोड़कर एक घंटे तक सुना सत्संग

विराट-अनुष्का वृंदावन पहुंचकर प्रेमानंदजी महराज से लिया आशीर्वाद, आम भक्तों के साथ...