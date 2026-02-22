22 फरवरी 2026 का राशिफल: क्रोध पर नियंत्रण रखें, तभी परिणाम बेहतर मिलेंगे...जानिए आप भी क्या कहते हैं आपके सितारे?

22 फरवरी 2026 का राशिफल: रविवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए…आज इन राशि के लोगों के रुके काम आगे बढ़ सकते हैं। सहयोग और डिप्लोमेसी से फायदे मिलेंगे। आर्थिक लाभ संभव है।

मेष – आज आप साहसी कदम उठा सकते हैं। करियर और रिश्तों में सक्रियता रहेगी, परन्तु निर्णय सोच-समझकर लें।

वृषभ – आज परिवार और सम्मान पर ध्यान दें। आज का दिन सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए अनुकूल है। ऊर्जा संतुलित रखें।

मिथुन – आज आपकी वाणी और विचार सफलता दिलाने में मदद करेंगे। नए संपर्क और सामाजिक ऊर्जा मजबूत रहेगी।

कर्क – आज अपने कार्यों में अनुशासन और संतुलन से परिणाम बेहतर होंगे। आज रिश्तों में समझ आवश्यक है। कहीं से धन का आवागमन हो सकता हैं।

सिंह – आज आपके आत्म-विश्वास में वृद्धि होगी। आज मान-सम्मान के अवसर मिल सकते हैं, पर अहं में न फँसें। आगे बढ़े सफल होंगे।

कन्या – आज आपकी सूक्ष्मता और अनुशासन आपके पक्ष में काम करेंगे। आज छोटे प्रयास बड़े परिणाम ला सकते हैं।

तुला – आज संतुलन और समन्वय आपकी ताकत हैं। आज सहयोग और डिप्लोमेसी से फायदे मिलेंगे। आर्थिक लाभ संभव है।

वृश्चिक – आज ऊर्जा और साहस से भरा दिन है। ध्यान रखें कि क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है, तभी परिणाम बेहतर मिलेंगे।

धनु – आज आपके विचार सकारात्मक रूप से विकसित होंगे। संचार और सृजनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। धर्म कर्म में मन ज्यादा लगेगा।

मकर – आज दिन कार्य-साधना और अनुशासन के साथ बिताएँ। धैर्य और योजना से सफल परिणाम सम्भव हैं।

कुंभ – आज सोच-बिचार में नवीनता और सामाजिक विस्तार की संभावना है। योजनाओं में लचीलापन रखें।

मीन – आज व्यावहारिक कदम आपकी दिशा निर्धारित करेंगे। भावनाओं के साथ संतुलन बनाना आवश्यक है।