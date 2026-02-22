  1. हिन्दी समाचार
  3. 22 फरवरी 2026 का राशिफल: क्रोध पर नियंत्रण रखें, तभी परिणाम बेहतर मिलेंगे…जानिए आप भी क्या कहते हैं आपके सितारे?

22 फरवरी 2026 का राशिफल: क्रोध पर नियंत्रण रखें, तभी परिणाम बेहतर मिलेंगे…जानिए आप भी क्या कहते हैं आपके सितारे?

आज का राशिफल 22 फरवरी 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

22 फरवरी 2026 का राशिफल: रविवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए…आज इन राशि के लोगों के रुके काम आगे बढ़ सकते हैं। सहयोग और डिप्लोमेसी से फायदे मिलेंगे। आर्थिक लाभ संभव है।

मेष – आज आप साहसी कदम उठा सकते हैं। करियर और रिश्तों में सक्रियता रहेगी, परन्तु निर्णय सोच-समझकर लें।

वृषभ – आज परिवार और सम्मान पर ध्यान दें। आज का दिन सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए अनुकूल है। ऊर्जा संतुलित रखें।

मिथुन – आज आपकी वाणी और विचार सफलता दिलाने में मदद करेंगे। नए संपर्क और सामाजिक ऊर्जा मजबूत रहेगी।

कर्क – आज अपने कार्यों में अनुशासन और संतुलन से परिणाम बेहतर होंगे। आज रिश्तों में समझ आवश्यक है। कहीं से धन का आवागमन हो सकता हैं।

सिंह – आज आपके आत्म-विश्वास में वृद्धि होगी। आज मान-सम्मान के अवसर मिल सकते हैं, पर अहं में न फँसें। आगे बढ़े सफल होंगे।

कन्या – आज आपकी सूक्ष्मता और अनुशासन आपके पक्ष में काम करेंगे। आज छोटे प्रयास बड़े परिणाम ला सकते हैं।

तुला – आज संतुलन और समन्वय आपकी ताकत हैं। आज सहयोग और डिप्लोमेसी से फायदे मिलेंगे। आर्थिक लाभ संभव है।

वृश्चिक – आज ऊर्जा और साहस से भरा दिन है। ध्यान रखें कि क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है, तभी परिणाम बेहतर मिलेंगे।

धनु – आज आपके विचार सकारात्मक रूप से विकसित होंगे। संचार और सृजनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। धर्म कर्म में मन ज्यादा लगेगा।

मकर – आज दिन कार्य-साधना और अनुशासन के साथ बिताएँ। धैर्य और योजना से सफल परिणाम सम्भव हैं।

कुंभ – आज सोच-बिचार में नवीनता और सामाजिक विस्तार की संभावना है। योजनाओं में लचीलापन रखें।

मीन – आज व्यावहारिक कदम आपकी दिशा निर्धारित करेंगे। भावनाओं के साथ संतुलन बनाना आवश्यक है।

