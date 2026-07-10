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10 जुलाई 2026 का राशिफल: वृषभ, सिंह और तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन है बेहद खास

आज का राशिफल - 10 जुलाई 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

10 जुलाई 2026 का राशिफल: शुक्रवार के दिन मिथुन राशि के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

पढ़ें :- 08 जुलाई 2026 का राशिफल: इन राशि के लोग आज अनावश्यक खर्च से बचें, जानिए कैसा रहेगा आज आपका दिन?

मेष – आज कार्यक्षेत्र में सफलता के योग हैं। धन लाभ हो सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा। आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृषभ – आज नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।

मिथुन – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी और व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है।

कर्क – आज भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

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सिंह – आज मान-सम्मान में वृद्धि होगी। आज रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। मित्रों से सहयोग मिलेगा।

कन्या – आज कार्यक्षेत्र में व्यस्तता रहेगी। आज मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

तुला – आज भाग्य का साथ मिलेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं। निवेश के लिए समय अनुकूल है।

वृश्चिक – आज वाणी पर संयम रखें। विवादों से बचें। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

धनु – आज व्यापार में उन्नति होगी। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

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मकर – आज शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

कुंभ – आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है।

मीन – आज घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। संपत्ति संबंधी मामलों में लाभ हो सकता है। मानसिक शांति का अनुभव होगा।

आज का उपाय:
शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें, सफेद पुष्प अर्पित करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र की 108 बार जप करें। इससे धन, सुख और समृद्धि में वृद्धि के योग बनते हैं।

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