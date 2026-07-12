12 जुलाई 2026 का राशिफल: रविवार के दिन इन राशि के लोग मानसिक तनाव से बचे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

12 जुलाई 2026 का राशिफल: रविवार के दिन तुला राशि के लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें।

वृषभ – आज व्यापार में लाभ के योग हैं। आज नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें।

मिथुन – आज नई योजनाओं पर कार्य शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है। मित्रों से सहयोग मिलेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं। वाणी पर संयम रखें।

कर्क – आज धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

सिंह – आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। क्रोध से बचें।

कन्या – आज रुके हुए कार्य पूरे होंगे। नौकरी और व्यापार में उन्नति के संकेत हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खान-पान संतुलित रखें।

तुला – आज दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नए लोगों से संपर्क लाभदायक रहेगा। निवेश सोच-समझकर करें।

वृश्चिक – आज परिश्रम का अच्छा फल मिलेगा। व्यापार में लाभ होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान करें।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक यात्रा या पूजा-पाठ का योग बन सकता है। करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे।

मकर – आज कार्यस्थल पर जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं। धैर्य और समझदारी से कार्य करें। आर्थिक लाभ के योग हैं।

कुंभ – नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। मित्रों और परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है।

मीन – आज मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार और नौकरी में प्रगति होगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। भगवान विष्णु की आराधना लाभकारी रहेगी।