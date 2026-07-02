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02 जुलाई 2026 का राशिफल: इन राशि के विद्यार्थियों के लिए आज है अच्छा दिन, भगवान विष्णु की करें आराधना

आज का राशिफल 02 जुलाई 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

02 जुलाई 2026 का राशिफल: गुरुवार के दिन मिथुन राशि के लोग नई योजनाओं पर कार्य आरंभ कर सकते हैं। आप भी जानिए आचार्य रत्नाकर तिवारी से कैसा रहेगा आपका दिन?

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मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। नौकरी और व्यापार में लाभ मिलेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा।

वृषभ – आज आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। अनावश्यक खर्च हो सकता है। कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मिथुन – आज नई योजनाओं पर कार्य आरंभ कर सकते हैं। मित्रों से लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा।

कर्क – आज करियर में प्रगति के योग हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा।

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सिंह – आज भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है।

कन्या – आज जल्दबाजी से बचें। वाहन सावधानी से चलाएंं। स्वास्थ्य और खान-पान पर विशेष ध्यान दें। विवादों से दूर रहें।

तुला – आज दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। साझेदारी के कार्यों में लाभ होगा। नए संबंध बन सकते हैं।

वृश्चिक – आज शत्रुओं पर विजय मिलेगी। नौकरी में सफलता और सम्मान प्राप्त होगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा।

धनु – आज विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिन है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

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मकर – आज घर-परिवार से जुड़े कार्य पूरे होंगे। भूमि या संपत्ति संबंधी मामलों में लाभ मिल सकता है। माता का सहयोग मिलेगा।

कुंभ – आज साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे।

मीन – आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वाणी की मधुरता से कार्य बनेंगे। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

आज का विशेष संदेश:-
“गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ‘ॐ बृं बृहस्पतये नमः’ मंत्र की 108 बार जप करने से ज्ञान, धन, सम्मान और सौभाग्य में वृद्धि होती है।

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