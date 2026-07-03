03 जुलाई 2026 का राशिफल: तुला, मिथुन, वृश्चिक राशि के लोगों के आज पूरे होंगे काम, व्यापार में मिलेगा लाभ

03 जुलाई 2026 का राशिफल: शुक्रवार के दिन सिंह राशि के लोगों की मान-सम्मान में वृद्धि होगी। आप भी जानिए आचार्य रत्नाकर तिवारी से कैसा रहेगा आपका दिन?

मेष – आज नए कार्यों की शुरुआत के लिए दिन शुभ है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा।

वृषभ – आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अनावश्यक खर्च से बचें।

मिथुन – आज नई योजनाएं सफल होंगी। विद्यार्थियों को शुभ समाचार मिल सकता है। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

कर्क – आज भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। नौकरी और व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। माता-पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा।

सिंह – आज मान-सम्मान में वृद्धि होगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक रहेगी। आत्मविश्वास बनाए रखें।

कन्या – आज व्यापार में प्रगति होगी। पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

तुला – आज दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यात्रा के योग बन सकते हैं।

वृश्चिक – आज धैर्य और संयम से कार्य करें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। निवेश सोच-समझकर करें।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आज नौकरी में पदोन्नति के संकेत हैं।

मकर – आज कार्यभार अधिक रहेगा, लेकिन मेहनत का पूरा फल मिलेगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

कुंभ – आज नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। व्यापार में लाभ होगा। जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा।

मीन – आज आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए दिन अनुकूल है।