04 जुलाई 2026 का राशिफल: इन राशि के ​लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रुका हुआ धन मिलने की है संभावना

04 जुलाई 2026 का राशिफल: शनिवार के दिन कुंभ राशि के लोगों को संचार और संपर्क से लाभ मिलेगा। आप भी जानिए आचार्य रत्नाकर तिवारी से कैसा रहेगा आपका दिन?

मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा।

वृषभ – आज धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। अनावश्यक खर्च से बचें। नौकरी और व्यापार में धैर्य रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मिथुन – आज नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ और विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा।

कर्क – आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

सिंह – आज भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं। निवेश सोच-समझकर करें।

कन्या – आज स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी से बचें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

तुला – आज दांपत्य जीवन मधुर रहेगा। व्यापार में लाभ और नई योजनाओं पर कार्य शुरू हो सकता है।

वृश्चिक – आज विरोधियों से सतर्क रहें। आज मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। नौकरी में उन्नति के संकेत हैं।

धनु – आज संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। शिक्षा, प्रतियोगिता और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

मकर – आज परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। संपत्ति संबंधी कार्यों में लाभ हो सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

कुंभ – आज संचार और संपर्क से लाभ मिलेगा। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे।

मीन – आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। वाणी पर संयम रखें और विवादों से बचें।