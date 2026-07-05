05 जुलाई 2026 का राशिफल: रविवार के दिन इन राशि के लोगों के पूरे होंगे सपने, विद्यार्थियों के लिए भी दिन रहेगा अनुकूल

05 जुलाई 2026 का राशिफल: रविवार के दिन तुला राशि के लोगों के दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। आप भी जानिए आचार्य रत्नाकर तिवारी से कैसा रहेगा आपका दिन?

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें।

वृषभ – आज आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मिथुन – आज नई योजनाओं पर कार्य शुरू कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। वाणी मधुर रखें।

कर्क – आज परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

सिंह – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिल सकती है। मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

कन्या – आज व्यापार में लाभ के योग हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभदायक रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

तुला – आज दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। नए संबंध लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। अनावश्यक खर्च से बचें।

वृश्चिक – आज साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं। धैर्य बनाए रखें।

धनु – आज धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें।

मकर – आज कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताएं।

कुंभ – आज नई योजनाएं लाभदायक रहेंगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। निवेश करने से पहले अच्छी तरह विचार करें।

मीन – आज मन प्रसन्न रहेगा। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है।