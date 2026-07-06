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06 जुलाई 2026 का राशिफल: सोमवार के दिन इन राशि के लोगों को मिल सकती है नई जिम्मेदारियां, आर्थिक स्थिति में होगा सुधार

आज का राशिफल 06 जुलाई 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

06 जुलाई 2026 का राशिफल: सोमवार के दिन मिथुन राशि के लोग सोच-समझकर निर्णय लें। आप भी जानिए आचार्य रत्नाकर तिवारी से कैसा रहेगा आपका दिन?

पढ़ें :- 05 जुलाई 2026 का राशिफल: रविवार के दिन इन राशि के लोगों के पूरे होंगे सपने, विद्यार्थियों के लिए भी दिन रहेगा अनुकूल

मेष – आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के योग हैं। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में प्रसन्नता रहेगी। शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

वृषभ – आज धन लाभ के संकेत हैं। नौकरी और व्यापार में उन्नति होगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मिथुन – आज आज सोच-समझकर निर्णय लें। अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जप करें।

कर्क – आज परिवार का सहयोग मिलेगा। नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

पढ़ें :- 04 जुलाई 2026 का राशिफल: इन राशि के ​लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रुका हुआ धन मिलने की है संभावना

सिंह – आज मान-सम्मान में वृद्धि होगी। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ के योग हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखें।

कन्या – आज भाग्य का साथ मिलेगा। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। दांपत्य जीवन मधुर रहेगा। शत्रु शांत रहेंगे।

तुला – आज काम का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन सफलता मिलेगी। निवेश सोच-समझकर करें। सफेद पुष्प भगवान शिव को अर्पित करें।

वृश्चिक- नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में शुभ समाचार मिल सकता है।

धनु- आज यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में उन्नति होगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है।

पढ़ें :- 03 जुलाई 2026 का राशिफल: तुला, मिथुन, वृश्चिक राशि के लोगों के आज पूरे होंगे काम, व्यापार में मिलेगा लाभ

मकर – आज व्यापार में लाभ होगा। नौकरी में पदोन्नति के संकेत हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। काले तिल से शिव अभिषेक करें।

कुंभ – आज नए लोगों से संपर्क लाभदायक रहेगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। गरीबों को अन्न दान करें।

मीन – आज मन प्रसन्न रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें।

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