07 जुलाई 2026 का राशिफल: सिंह, कन्या और धनु राशि के लोगों पर बरसेगी कृपा, बस इन बातों का रखें ध्यान

07 जुलाई 2026 का राशिफल: मंगलवार के दिन सिंह राशि के लोगों के मान-सम्मान में वृद्धि होगी। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

मेष – आज रुके हुए कार्य पूरे होने के योग हैं। नौकरी और व्यापार में लाभ मिलेगा। परिवार का सहयोग रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें।

वृषभ – आज आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं।

मिथुन – आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। अनावश्यक खर्च से बचें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

कर्क – आज मन थोड़ा अशांत रह सकता है। धैर्य रखें और जल्दबाजी में निर्णय न लें। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें।

सिंह – आज मान-सम्मान में वृद्धि होगी। सरकारी कार्यों में सफलता मिल सकती है। आज निवेश सोच-समझकर करें।

कन्या – आज भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

तुला – आज व्यापार में लाभ होगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

वृश्चिक – आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा। नए अवसर प्राप्त होंगे। वाणी पर संयम रखें, विवाद से बचें।

धनु – आज धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा के योग हैं। आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है।

मकर – आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। खान-पान का ध्यान रखें।

कुंभ – आज मित्रों का सहयोग मिलेगा। नई योजनाएं सफल होंगी। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। तनाव से दूर रहें।

मीन – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी और व्यापार में उन्नति होगी। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।