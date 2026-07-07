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07 जुलाई 2026 का राशिफल: सिंह, कन्या और धनु राशि के लोगों पर बरसेगी कृपा, बस इन बातों का रखें ध्यान

आज का राशिफल 07 जुलाई 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

07 जुलाई 2026 का राशिफल: मंगलवार के दिन सिंह राशि के लोगों के मान-सम्मान में वृद्धि होगी। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

पढ़ें :- 06 जुलाई 2026 का राशिफल: सोमवार के दिन इन राशि के लोगों को मिल सकती है नई जिम्मेदारियां, आर्थिक स्थिति में होगा सुधार

मेष – आज रुके हुए कार्य पूरे होने के योग हैं। नौकरी और व्यापार में लाभ मिलेगा। परिवार का सहयोग रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें।

वृषभ – आज आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं।

मिथुन – आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। अनावश्यक खर्च से बचें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

कर्क – आज मन थोड़ा अशांत रह सकता है। धैर्य रखें और जल्दबाजी में निर्णय न लें। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें।

पढ़ें :- 05 जुलाई 2026 का राशिफल: रविवार के दिन इन राशि के लोगों के पूरे होंगे सपने, विद्यार्थियों के लिए भी दिन रहेगा अनुकूल

सिंह – आज मान-सम्मान में वृद्धि होगी। सरकारी कार्यों में सफलता मिल सकती है। आज निवेश सोच-समझकर करें।

कन्या – आज भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

तुला – आज व्यापार में लाभ होगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

वृश्चिक – आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा। नए अवसर प्राप्त होंगे। वाणी पर संयम रखें, विवाद से बचें।

धनु – आज धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा के योग हैं। आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है।

पढ़ें :- 04 जुलाई 2026 का राशिफल: इन राशि के ​लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रुका हुआ धन मिलने की है संभावना

मकर – आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। खान-पान का ध्यान रखें।

कुंभ – आज मित्रों का सहयोग मिलेगा। नई योजनाएं सफल होंगी। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। तनाव से दूर रहें।

मीन – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी और व्यापार में उन्नति होगी। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

 

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