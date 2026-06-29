29 जून 2026 का राशिफल: सोमवार के दिन इन राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा, रुके काम हो जाएंगे पूरे

29 जून 2026 का राशिफल: 29 जून, सोमवार के दिन कन्या राशि के लोगों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। आप भी जानिए आचार्य रत्नाकर तिवारी से कैसा रहेगा आपका दिन?

मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

वृषभ – आज रुके हुए कार्य पूरे होने के योग हैं। व्यापार में लाभ हो सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन – आज भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी में सफलता और सम्मान प्राप्त हो सकता है। मित्रों से सहयोग मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

कर्क – आज धैर्य और संयम से कार्य करें। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। निवेश सोच-समझकर करें। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है।

सिंह – आज नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। आज अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन मधुर रहेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं।

कन्या – आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। व्यापार में उन्नति के संकेत हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खान-पान में संयम रखें।

तुला – आज शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

वृश्चिक – आज क्रोध पर नियंत्रण रखें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। नौकरी में प्रगति के अवसर मिलेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। नई योजनाएँ सफल होंगी। यात्रा लाभदायक रहेगी।

मकर – आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा। अनावश्यक विवादों से दूर रहें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

कुंभ – आज आत्मविश्वास से कार्य करें। व्यापार में लाभ और नौकरी में उन्नति के योग हैं। परिवार के साथ आनंददायक समय व्यतीत होगा।

मीन – आज धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा।