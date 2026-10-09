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09 अक्टूबर 2026 का राशिफल: शुक्रवार के दिन इन राशि के लोगों के बनेंगे बिगड़े हुए सभी काम

आज का राशिफल 09 अक्टूबर 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

09 अक्टूबर 2026 का राशिफल: शुक्रवार मिथुन राशि के लोगों के कार्यस्थल पर आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

पढ़ें :- 08 अक्टूबर 2026 का राशिफल: सिंह, कन्या और धनु राशि के लिए आज का दिन है खास

मेष – आज कामकाज में सुधार और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन के लेन-देन में सावधानी रखें। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो तो शांत रहें।

वृषभ – आज रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी और व्यापार में स्थिरता रहेगी। पुराने आर्थिक मामलों को व्यवस्थित करने का अच्छा समय है।

मिथुन – कार्यस्थल पर आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है। बातचीत में संयम रखें। अनावश्यक खर्च से बचें और महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें।

कर्क – करियर में नई जिम्मेदारी या अवसर मिल सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा। भावनाओं में आकर कोई बड़ा आर्थिक निर्णय न लें।

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सिंह – आत्मविश्वास अच्छा रहेगा और कार्यों में सफलता मिल सकती है। वरिष्ठों से संबंध बेहतर होंगे। खर्च और उधार के मामले में सावधानी रखें।

कन्या – आज का दिन विशेष रूप से योजना, व्यवस्था और अधूरे काम पूरे करने के लिए अच्छा है। नौकरी-व्यवसाय में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं।

तुला – आर्थिक मामलों में पुराने भुगतान या पुराने वादे सामने आ सकते हैं। बातचीत से समस्या का समाधान होगा। दांपत्य जीवन में मधुरता बनाए रखें।

वृश्चिक – आज कामकाज में उपलब्धि और आर्थिक लाभ के अवसर बन सकते हैं। टीम के साथ मिलकर काम करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे।

धनु – आज करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, लेकिन निवेश या बड़े आर्थिक निर्णय में पूरी जानकारी लें। यात्रा लाभदायक हो सकती है।

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मकर – आज काम में जिम्मेदारी बढ़ेगी। पुराने मामलों को निपटाने के लिए दिन अच्छा है। कागजी और कानूनी कार्यों में विशेष सावधानी रखें।

कुंभ – आज व्यवसाय में नई योजना बन सकती है। साझेदारी और साझा धन के मामलों में स्पष्टता रखें। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

मीन – आज कार्य और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखें। रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

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