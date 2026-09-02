02 सितंबर 2026 का राशिफल: मिथुन, कर्क और सिंह ​राशि के लोगों के लिए आज का दिन रहेगा खास

02 सितंबर 2026 का राशिफल: बुधवार के दिन कर्क राशि के लोगों के परिवार में सुख-शांति रहेगी। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

मेष – आज काम में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन के मामले में जल्दबाजी न करें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

वृषभ – आज आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन – आज बातचीत से बिगड़े काम बन सकते हैं। नौकरी में अवसर मिल सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

कर्क – आज परिवार में सुख-शांति रहेगी। निवेश से पहले अच्छी तरह विचार करें। भावनाओं में आकर निर्णय न लें।

सिंह – आज कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा। नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा होगी। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।

कन्या – आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। धन लाभ के योग हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है।

तुला – नए लोगों से संपर्क लाभदायक रहेगा। व्यापार में प्रगति हो सकती है। दांपत्य जीवन में सामंजस्य रखें।

वृश्चिक – आज पुरानी समस्या का समाधान मिल सकता है। कार्य में सफलता मिलेगी। अनावश्यक विवाद से बचें।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। यात्रा या नए कार्य की योजना बन सकती है। आर्थिक लाभ के अवसर आएंगे।

मकर – आज नौकरी और व्यापार में स्थिरता रहेगी। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें।

कुंभ – आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। नई योजना शुरू करने के लिए समय अच्छा है। मित्रों से लाभ मिलेगा।

मीन – आज मानसिक शांति बनी रहेगी। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। धन संबंधी मामलों में सकारात्मक समाचार मिल सकता है।

आज का विशेष उपाय :-

ॐ नमः शिवाय का 108 बार जाप करें और भगवान शिव को जल अर्पित करें। इससे मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी।